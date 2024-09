Saoutchik 300 GTC, la Mercedes SL come non l'hai mai vista

Quando parli di carrozzieri, o di coachbuilders, all'inglese, pensi subito a nomi come Castagna, Zagato, Ghia, Vignale, Touring Superleggera, solo per citare alcuni italiani tra i più famosi al mondo. Avevi mai sentito parlare di Saoutchik? Prima di dirti da dove arriva, guarda le foto di questa fuoriserie: ne vale la pena.

Saoutchik 300 GTC, il posteriore dall'alto

UN PO' DI STORIA Saoutchik era una rinomata carrozzeria fondata in Francia nel 1907 da tale Jacques Saoutchik, francese con origini russe. La sua fama cominciò dopo la Prima Guerra Mondiale, negli anni Venti, e conobbe il massimo splendore negli anni Trenta, periodo in cui le linee semplici e le finiture curatissime ne hanno fatto un grande interprete delle prime carrozzerie disegnate in chiave aerodinamica. La sua realizzazione più celebre rimane la Hispano-Suiza H6 C Saoutchik Coupé Xenia del 1938, costruita in esemplare unico per il pilota-imprenditore André Dubonnet, ma rimangono alla storia molte sue creazioni su base Mercedes-Benz come la 680 S Torpedo e la 500 K Cabriolet. La carrozzeria Saoutchik è poi fallita nel 1955, ma la Saoutchik 300 GTC mostrata ora intende rilanciare il marchio e il legame con la Casa della Stella.

Saoutchik 300 GTC, lato destro

COSA C'È SOTTO? Per ora i dettagli sulla nuova creazione sono assai pochi, ma anche se non ufficialmente confermato è probabile che alla base della 300 GTC vi sia la Mercedes SL della scorsa generazione. A suggerirlo sono l'architettura a due posti secchi (la nuova SL è una 2+2) e il display della strumentazione, anche se la forma della plancia ricorda più da vicino la SL attuale (qui il video della prova). Saoutchik afferma che la 300 GTC Roadster è fatta a mano e mantiene “tutto lo spirito e la personalità della iconica Mercedes 300 SL”. E in effetti ci sono molti elementi che ci riconducono al classico, primi tra tutti i rigonfiamenti sopra i passaruota, ma anche i fari rotondi, la griglia anteriore sottile e allargata, le prese d’aria dietro le ruote anteriori e le piccole luci posteriori. Dominano la silhouette le gigantesche e modernissime ruote cromate da 22 pollici, che forse meriterebbero uno stile più rétro.

Saoutchik 300 GTC, il frontale

IN SERIE LIMITATA All’interno, molta della componentistica sembra provenire dall'attuale produzione Mercedes: oltre alla strumentazione citata poc'anzi, il touchscreen sembra essere l’unità da 10,2 pollici trovata nella vecchia Classe C. Non pare esserci un secondo sportello per la presa di ricarica: un powertrain plug-in hybrid sarebbe dunque da escludere. Piuttosto, sotto al cofano potrebbe trovarsi il V8 biturbo da 4,0 litri della SL con 577 CV, ma non è escluso che si possa optare per soluzioni differenti. Della Saoutchik 300 GTC saranno realizzati appena 15 esemplari, dice il rinato carrozziere, e sebbene il prezzo non sia stato annunciato, si preannuncia un modello molto esclusivo, al pari della Mercedes-Maybach SL 680 Monogram Series. Del resto anche lei è quasi una fuoriserie...

Pubblicato da Emanuele Colombo, 23/09/2024