SL 680 Monogram Series: Maybach firma la sua prima sportiva

Maybach ha messo mano alla Mercedes-AMG SL, creando una cabriolet sportiva ultra-lussuosa per competere con la Bentley Continental GTC e la Ferrari Roma Spider. Svelata alla Monterey Car Week in California, la nuova Mercedes-Maybach SL 680 Monogram Series è “il modello più sportivo nella storia del marchio Maybach”, che in precedenza, sotto l'egida della Stella, si era cimentata in elaborazioni ultra esclusive dell'ammiraglia Classe S, del SUV GLS e del crossover elettrico EQS.

Mercedes-Maybach SL 680 Monogram Series, dettaglio del frontale

IL DESIGN La Maybach SL 680 Monogram Series si distingue dalla SL standard per le due specifiche livree bicolore – nero su rosso o bianco – e per alcuni tocchi che personalizzano la carrozzeria. La griglia anteriore con fregio illuminato, per esempio, e la cromatura che corre lungo il cofano in senso longitudinale, a spezzarne la colorazione nera. La sportività del modello è sottolineata da uno specifico splitter anteriore su misura, che amplifica visivamente la larghezza del veicolo, mentre le ruote da 21 pollici possono essere scelte tra due design su misura: un ''monoblocco'' a cinque fori o un intricato design a più raggi. La verniciatura, naturalmente, può essere personalizzata secondo i gusti del cliente e per le parti in nero c'è l'opzione del ‘motivo Maybach’, applicato a mano in vernice grigia a contrasto, che si abbina a una particolare finitura della tela della capote.

Mercedes-Maybach SL 680 Monogram Series, dettaglio della capote

INTERNI E FINITURE Non basta? Dopotutto Maybach vuol dire opulenza ed ecco che i fari ricevono dettagli in oro rosa, mentre la finitura cromata impreziosisce la cornice del parabrezza, i sottoporta laterali e i fregi a valle dei passaruota. Quanto all'interno, le foto parlano da sole: ci vogliono gli occhiali da sole per non rimanere abbagliati dalla selleria in pelle nappa bianco cristallo e dalle decorazioni cromate. I sedili sono rifiniti con un motivo floreale su misura, mentre il sistema di infotainment con schermo touch, che già troviamo sulle normali Mercedes SL, è stato riprogrammato con grafiche e animazioni specifiche Maybach.

Mercedes-Maybach SL 680 Monogram Series, la plancia

LA MECCANICA Minimi gli interventi a favore della meccanica: anche sotto al cofano troviamo infatti lo stesso motore V8 biturbo da 4,0 litri, 585 CV e 800 Nm disponibile per la SL standard, che permette una velocità di 260 km/h e uno 0-100 km/h in 4,1''. Gli interventi per farlo apparire più esclusivo vedono l’acceleratore rimappato per offrire il “piacere di guida dinamico supremo atteso da una Maybach” e uno scarico personalizzato, che si accompagna a un pacchetto aggiuntivo di materiali isolanti e fonoassorbenti per un'acustica presumibilmente più ovattata e raffinata. Completa il pacchetto tecnico la trazione integrale con cambio automatico 9G-Tronic. Mercedes non ha ancora fornito indicazioni sui prezzi o sulla disponibilità della SL 680 Monogram Series, ma le versioni Maybach presentano in genere un significativo sovrapprezzo rispetto alle loro controparti con marchio Benz e AMG. Con l’attuale SL che nell'allestimento AMG di punta supera di slancio i 250.000 euro, non ci aspettiamo che Maybach possa accontentarsi di meno.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 23/08/2024