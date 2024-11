Maextro S800, la limousine Huawei lancia la sfida ai maestri europei

Il marchio Maextro, nato dalla joint venture tra Huawei e la Casa automobilistica cinese JAC, svela in Cina S800, primo modello di limousine realizzato con lo scopo di rivaleggiare coi brand europei più blasonati come Rolls-Royce, Bentley e Maybach. Rivaleggiare, puntando soprattutto su che cosa? Su un prezzo più contenuto.

CLASSICA E LUSSUOSA La formula è quella di una berlina di lusso lunga circa cinque metri e mezzo, con un cofano lungo, una linea del tetto arcuata e un design complessivo che coniuga il classico con il lusso. La base è la seconda generazione del Tuling Intelligent Chassis di Huawei. La forma dei suoi cerchi a disco ricorda quelli delle Rolls, mentre la presa d'aria inferiore del paraurti con accenti cromati sembra richiamare le Bentley, con il trattamento esterno bicolore che invece ricorda la Maybach. Non mancano però parti dal look originale, come ad esempio le maniglie delle portiere e una inedita firma luminosa a LED.

PASSO GENEROSO Gli interni della S800 si intravedono in una singola foto che lascia molto spazio all'immaginazione. Quel che è certo è che con un passo di 3.370 mm, lo spazio nell'abitacolo non manca. E poi ci sono un ampio tetto panoramico e materiali di alta qualità per tessuti e rivestimenti. I sedili posteriori suggeriscono una configurazione a quattro posti, mentre per quanto riguarda la tecnologia, tenendo conto che parliamo di Huawei, è facile aspettarsi un sistema basato sull'intelligenza artificiale con capacità di guida autonoma di livello 3.

PREZZO Nulla invece è trapelato per quel che riguarda il motore (probabilmente solo elettrico), le cui caratteristiche saranno presumibilmente rese note a ridosso del lancio, atteso a primavera 2025. Il prezzo di listino, invece, sembrerebbe partire dall'equivalente di circa 138.000 euro.

