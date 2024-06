BMW M5 2024: la berlina "high performance" ora è ibrida e scrive una nuova storia

Il reparto Motorsport di BMW ha portato alla ribalta l’ennesima e attesissima novità. Dopo il recente arrivo della nuova M2 ecco i riflettori puntati su un modello molto atteso, ovvero l’inedita M5. La grande novità, è che la super berlina di Monaco, alla sua settima generazione, ha finalmente abbracciato l’elettrificazione. Una mossa forse ancora più significativa di quando l’auto abbandonò la trazione posteriore per quella integrale, e sicuramente sarà spunto di discussione per i fan della M tedesca, soprattutto quando sentiranno quanto influisce sul peso della berlinona sportiva. In verità, una M5 ibrida era nelle carte da qualche tempo e non solo questo modello ha mantenuto un propulsore V8 sovralimentato di 4,4 litri, capace di sprigionare ben 585 CV e 750 Nm di coppia. Il motore è essenzialmente lo stesso che equipaggia il super SUV XM, ma con una messa a punto diversa. In effetti, ci sono molte somiglianze tra l’XM e la nuova M5, con il motore elettrico, alimentato da una batteria da 18,6 kWh ricaricabile a 7,4 kW, che aggiunge 197 CV e 280 Nm di coppia a quello endotermico. La potenza combinata si spinge fino a 727 CV per 1.000 Nm di coppia massima.

Nuova BMW M5 2024: arriva la super berlina con motore V8 ibrido

Forse, una delle criticità maggiori della M5 è che pesa tanto. Seguire una dieta a base di batterie e motori elettrici sembra non far fermare mai la corsa dell’ago della bilancia sulla M5. Infatti, mentre la M5 uscente ha un peso a vuoto di 1.971 kg, la nuova sportiva pesa la bellezza di 2.445 kg. In effetti, i modelli high performance orientati al lusso, proprio come la M5, tendono a diventare più pesanti con il passare degli anni. La massa supplementare da portarsi dietro potrebbe spiegare perché, anche con il 16% di potenza in più, la nuova M5 è in realtà più lenta della precedente con un paio di decimi aggiuntivi sullo 0-100 rispetto alla precedente versione. La velocità massima rimane invariata, limitata a 250 km/h o 305 km/h con il pacchetto M Driver. Ma allora, a cosa serve esattamente il sistema ibrido, se non a migliorare le performance? Ebbene, la BMW stima che la M5 sarà in grado di viaggiare in modalità esclusivamente elettrica fino a 69 km.

Nuova BMW M5 2024: ricarica a 7,4 kW e autonomia EV fino a 69 km

Naturalmente, per BMW M5 la questione non è solo andare veloce in rettilineo, tutt’altro. La sua trasmissione è famosa per offrire una potenza flessibile che può essere gestita alla perfezione dal guidatore. Il V8 può raggiungere regimi molto elevati, mentre l'elemento di elettrificazione fornirà una potenza costante lungo tutto l’arco di erogazione. E la gestione è affidata come sempre a un cambio ''M Steptronic'' a otto velocità, mentre uno stadio di pre-ingranaggio brevettato tra il rotore del motore elettrico e l'albero di ingresso del cambio automatico aumenta la coppia effettiva del motore da 280 Nm a 450 Nm. BMW ha anche introdotto un nuovo sistema “Boost Control” che si comanda con la leva del cambio. Ciò assicura risposte istantanee senza dover armeggiare con le impostazioni della modalità più sportive.

Nuova BMW M5 2024: velocità massima di 305 km/h con M Driver's PackageTRAZIONE INTEGRALE O POSTERIORE Ovviamente, come il modello che sta uscendo di scena, la nuova M5 è dotata di trazione integrale M xDrive. L'impostazione predefinita invia potenza a tutte e quattro le ruote, ma se volete sbizzarrirvi in traversi su ogni curva, potete selezionare un setup che privilegia l’asse posteriore o addirittura blocca del tutto la trazione anteriore. Quando si tratta del sistema di trazione integrale, oltre alla ripartizione della coppia tra gli assi, il differenziale attivo M può anche inviare potenza a una singola ruota per contrastare gli effetti del sottosterzo. In più, ci sono supporti del motore e della trasmissione specifici e le sospensioni sono state completamente ridisegnate rispetto alla Serie 5 standard. Infine, è stato fatto largo uso di lega leggera per i componenti delle sospensioni stesse, in modo da ridurre le masse non sospese e migliorare l’handling dell’auto in abbinamento all’asse posteriore sterzante fino a 1,5 gradi.

Nuova BMW M5 2024: piacere di guida esaltato dall'asse posteriore sterzante

Siamo arrivati ​​fin qui senza toccare il design. Ebbene, anche sotto questo aspetto, la BMW M5 si evolve, dando seguito all’impronta data dalla versione convenzionale, ma sottolineando l’aspetto sportivo. La griglia è quasi chiusa e presenta un design nero lucido, con il centro che ospita i numerosi sistemi di assistenza alla guida. Sembra quasi un veicolo elettrico. Naturalmente la cornice della calandra può essere illuminata e c’è un'unica barra orizzontale attraverso la griglia con la designazione del modello M5. Oltre a ciò, troviamo passaruota più ampi, oltre a cerchi anteriori da 20 pollici e posteriori da 21 pollici con pneumatici ad alte prestazioni rispettivamente da 285/40 e 295/35, mentre sono disponibili tre design dei cerchi in lega leggera. I giganteschi dischi freno sono più grandi delle ruote di molte auto economiche e sono serviti da pinze anteriori a sei pistoncini e al posteriore da una pinza flottante a pistoncino singolo. Ovviamente, si può scegliere come optional l’impianto frenante carboceramico. In coda ci sono uno spoiler M e doppi terminali di scarico cromati neri.

Nuova BMW M5 2024: il design della versione standard si evolve in ottica sportiva

In abitacolo, a differenza della M2, non ci saranno fantasiose opzioni di sedili in carbonio in offerta. Invece, sono montati poltroncine multifunzione perfette per comfort sulle lunghe distanze e supporto in pista. Ovviamente, non mancano rivestimenti pregiati come la soluzione di pelle Merino. C'è un nuovo design del volante riscaldabile, che si somma all'illuminazione interna specifica per M5 e a un sofisticato audio surround Bowers&Wilkins, display head-up e tetto panoramico Sky Lounge. Infine, i più sensibili alla filosofia “racing” possono scegliere il tetto in carbonio per risparmiare ulteriormente sul peso complessivo.

Nuova BMW M5 2024: sedili anteriori dal taglio sportivo ma ospitali

Lato infotainment, troviamo il sistema operativo BMW 8.5. L'obiettivo principale di questo sistema operativo è stato quello di rimuovere ulteriormente i pulsanti fisici dall'abitacolo, cosa che non piacerà a tutti. Il display curvo mostra alcune icone specifiche per la M5 ed è composto da uno schermo da 12,3 pollici e uno di controllo più grande da 14,9 pollici.

Nuova BMW M5 2024: il ponte di comando della supercar di MonacoDEBUTTO A LUGLIO E LANCIO A NOVEMBRE La BMW M5 2025 farà il suo debutto mondiale al Goodwood Festival of Speed ​​il mese prossimo, in simultaneamente con l’inizio della produzione nello stabilimento di Dingolfing. Il lancio globale avverrà a novembre quando sarà svelata anche la variante SW Touring. I prezzi per il mercato italiano non sono ancora stati comunicati.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 26/06/2024