Cameo, ecco la Rolls-Royce da 5.000 euro. Con un "piccolo" particolare

Dici Rolls Royce e pensi subito al lusso (estremo) su quattro ruote, inarrivabile per la maggior parte degli automobilisti. Eppure il marchio britannico ha appena lanciato una nuova roadster dotata di tutti i consueti elementi in legno e in pelle pregiati molto più abbordabile del solito (per modo di dire...), ma anche più piccola del solito. Molto, più piccola.

Rolls Royce Cameo, piccolissimamente di lusso

LEGNO E ALLUMINIO Si chiama Cameo ed è un modellino - o una scultura se vogliamo - in miniatura, che rende omaggio alle prime cabriolet dell'azienda british, ma che adotta un design assolutamente moderno e contemporaneo, impreziosito dagli stessi materiali pregiati che adornerebbero una Rolls vera. La carrozzeria è stata realizzata unendo insieme due sezioni, una realizzata in rovere massello e l'altra in alluminio lucidato, che insieme ricreano l'iconica finitura bicolore Rolls-Royce. Tra l'altro, la carrozzeria in rovere si attacca magneticamente al telaio in alluminio, emulando una fase fondamentale nel percorso di assemblaggio della Home of Rolls-Royce.

Assemblaggio a mano. Le tue, di mani

C'E' ANCHE L'AUTISTA Il proprietario può deliziarsi installando gli interni, tra cui ci sono elementi stampati in 3D e verniciati nella tonalità Grace White. Altri dettagli includono i coprimozzi autolivellanti, che consentono al monogramma ''RR'' di rimanere in posizione verticale quando le ruote girano. E come ogni Rolls che si rispetti, poteva forse mancare il (micro) conducente?

Rolls Royce Cameo è una Rolls. Con tanto di autista

IDEA REGALO PER NATALE? Rolls-Royce Cameo è disponibile negli showroom Rolls-Royce e nelle boutique Private Office. Non è stato ancora comunicato il prezzo, ma a quanto pare dovrebbe aggirarsi intorno ai 5.000 euro. Modellino sì, ma pur sempre per ricchi...

Una Rolls al prezzo di uno scooter, se ci pensi

Pubblicato da Francesco Irace, 05/12/2024