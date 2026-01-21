Lifestyle

Fast and Furious diventa un ottovolante. Ecco dove

Avatar di Emanuele Colombo, il 21/01/26

2 ore fa - Fast and Furious diventa un ottovolante: apertura, altezza e velocità

Scopri le nuove montagne russe ispirate a Fast & Furious. Altezza record e derapate a 360° su treni ispirati alle auto del film

Se c’è una saga che ha sempre fatto dell’eccesso il suo marchio di fabbrica, quella è Fast & Furious. Motori urlanti, derapate impossibili e leggi della fisica prese a schiaffoni. Ora tutto questo si prepara a uscire dallo schermo per finire… sui binari.

Universal Studios Orlando ha infatti annunciato l’arrivo di una nuova montagna russa ispirata alla serie cinematografica: si chiamerà Fast & Furious: Hollywood Drift.

Dom Toretto (Vin Diesel) in Fast and Furious

Il nome non è casuale. L’attrazione sarà infatti parente di quella già confermata per Universal Studios Hollywood, ma in una versione dedicata al parco della Florida. L’apertura è fissata per il 2027 e promette di alzare parecchio l’asticella, soprattutto per chi ama velocità e sensazioni forti.

Secondo Universal, il nuovo roller-coaster permetterà ai visitatori di provare una sorta di “derapata a 360 gradi”, grazie a veicoli ispirati alle auto più iconiche viste nei film.

Fast and Furious, un fotogramma del video di Craig Lieberman

Il percorso includerà anche una spettacolare sezione verticale alta oltre 50 metri (circa 17 piani), oltre a manovre ad alto tasso di improbabilità, giusto per restare in tema Fast & Furious.

C’è però un rovescio della medaglia. L’arrivo del nuovo ottovolante segnerà anche la fine di Fast & Furious – Supercharged, l’attuale attrazione del parco di Orlando, che chiuderà definitivamente nel 2027 dopo quasi dieci anni di onorata carriera. Ne sentiremo la mancanza?

In attesa di scoprire tutti i dettagli della versione florida (Universal li svelerà più avanti), possiamo farci un’idea guardando l'installazione di Universal Studios Hollywood nel video qui sotto.

L’ottovolante californiano, in apertura nel 2026, si sviluppa su 1.250 metri di tracciato, raggiunge una velocità massima di 116 km/h e utilizza vetture modellate su autentiche star della saga: dalla Dodge Charger del 1970 di Dominic Toretto alla Nissan Skyline di Brian O’Conner.

Morale della favola? Fast & Furious continua a reinventarsi, passando dalle strade di Los Angeles ai parchi divertimento. E se per guidare così nei film serve una controfigura, qui basterà allacciare le cinture e lasciarsi trascinare. Gas spalancato, ovviamente.

