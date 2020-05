IL VIDEOGIOCO Mentre il debutto di Fast & Furious 9 slitta a causa del Coronavirus, la celebra saga cinematografica procede nell'unica direzione possibile, vale a dire quella virtuale. Come? Con Fast & Furious Crossroads, videogame in uscita il 7 agosto che esce direttamente dall'omonimo franchising. Scopriamolo nel gameplay.

COME IL FILM Come avrete potuto vedere dal video il gioco è incentrato su dinamiche in linea con quelle degli ultimi titoli del film, tra corse folli, salti impossibili ed esplosioni pazzesche con auto del calibro della Dodge Challenger SRT Hellcat e della Ford GT. A conferire un'ulteriore verosimiglianza con il film il fatto che siano le voci originali degli attori Vin Diesel (Dom), Michelle Rodriguez (Letty) e Tyrese Gibson (Roman) a scandire le dinamiche di gioco.

MULTIPLAYER Pare in futuro arriverà anche una versione multiplayer, ma per ora dovrete accontentarvi di giocarci da soli. La data di uscita di Fast & Furious Crossroads è prevista per il 7 agosto e sarà disponibile per Play Station 4, XBox One e PC (attualmente su Amazon a un prezzo di circa 70 euro). Buon divertimento!