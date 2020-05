NOVITÀ Microsoft lancia il nuovo Forza Street anche per le piattaforme mobili. Il videogame di corse automobilistiche su strada ambientato a Miami è infatti è disponibile per il download negli app store di iOS e Android.

LE OFFERTE Il gioco si scarica gratuitamente ma, per chi lo farà da oggi al 5 giugno sono in serbo offerte speciali: gli utenti infatti sbloccheranno una Ford GT 2017, crediti e ''oro'' per comprare nuove auto. Scaricandolo attraverso il Galaxy Store (riservato ai dispositivi Samsung) si riceverà invece una Ford Mustang 2015 con una verniciatura personalizzata, mentre i possessori di Samsung S20 beneficeranno di una Chevrolet Corvette Z06 2015 con livrea speciale, crediti e ''oro''. Allora, cosa state aspettando?

