Bugatti Centodieci Lego: la hypercar da sogno in formato mattoncino

La Bugatti Centodieci arriva in versione Lego Speed Champions: 291 pezzi per costruire una mini hypercar da collezione e per tutte le tasche

Una Bugatti da dieci milioni di euro è fuori portata quasi per tutti. Ma da oggi, anche chi non è miliardario può portarsi a casa un pezzetto di sogno. Come?

Bugatti Centodieci Lego: la scatola di montaggio della hypercar di Molsheim

Con la nuova Bugatti Centodieci Lego, una versione in scala ridotta della celebre hypercar francese (guarda la Bugatti Centodieci in video), realizzata in collaborazione con il Gruppo Lego.

Una hypercar da costruire a casa

Il modello fa parte della linea Lego Speed Champions ed è composto da 291 pezzi, per una lunghezza di 15 cm, larghezza di 7 cm e altezza di 4 cm. Diciamo la quantità di mattoncini e le dimensioni perfette per costruire il modellino in salotto.

Bugatti Centodieci Lego: 291 mattoncini colorati per 15 centimetri di lunghezza

Nonostante le forme più squadrate rispetto all’originale, d’altronde non è un Lego Technic (guarda la Aston Martin Valkyrie Lego Technic), la piccola Centodieci conserva molti dettagli iconici:

Alettone posteriore oscurato

Elemento laterale con cinque prese d’aria circolari

Griglia a ferro di cavallo

Adesivo Bugatti frontale

Specchietti retrovisori in miniatura

Bugatti Centodieci Lego: mantiene le linee iconiche pur con forme più squadrate

Quando una leggenda diventa d’ispirazione

Prodotta in sole 10 unità reali, la Bugatti Centodieci è una rarità su quattro ruote, ispirata alla leggendaria EB110. Questa versione Lego rappresenta un modo accessibile per avvicinarsi all’universo Bugatti e, secondo l'amministratore delegato Weibke Stahl, può anche “ispirare la prossima generazione di appassionati”, poiché: “''La Bugatti Centodieci è tra lecreazioni più distintive della nostra storia, ispirata a un'amata icona del passato di Bugatti''.

Bugatti Centodieci Lego: la hypercar diventa accessibile al prezzo di 26,99 euro

La Bugatti Centodieci Lego è disponibile dal 1° agosto a un prezzo consigliato di 26,99 euro (guarda la homepage di Lego Italia). Un piccolo investimento per una hypercar che può stare sullo scaffale, senza bisogno di garage climatizzati. E a voi piace la nuova Bugatti Centodieci della Lego? Un buon inizio per sognare, che ne dite?

VEDI ANCHE

Pubblicato da Alessandro Perelli, 10/08/2025