Bugatti Chiron Super Sport "Hommage T50S": celebra il passato per congedare il presente [Video]

Tutti gli appassionati di automobili avranno accolto la notizia dell'addio al motore W16 di Bugatti con un po' di malinconia (ve ne parliamo qui). Il sontuoso 16 cilindri andrà molto presto in pensione perché l'elettrificazione impone anche a un costruttore da 70 automobili l'anno (avete letto bene: settanta!) di adeguarsi alle norme anti inquinamento. E se l'ultima Chiron ''di serie'' è stata recapitata a gennaio a un cliente canadese, il programma Sur Mesure - che permette di personalizzare l'auto in qualunque aspetto - è ancora attivo e consegnerà almeno fino alla fine del 2024 altri esemplari di Chiron one-off, per l'appunto. L'ultimo, ma solo in ordine di tempo, si chiama Chiron Super Sport ''Hommage T50S'', un omaggio al glorioso passato sportivo del marchio, che vinse anche la 24 ore di Le Mans. Un concentrato di storia, esclusività, tecnica, potenza e savoir-faire a un costo...spropositato. Intanto, guardiamo il video, che del prezzo ne parliamo dopo...

UN PO' DI STORIA Nei tumultuosi anni '20 e '30, l'automobilismo era un'arena dominata dalla ricerca di prestazioni puramente focalizzate sulle corse. La Bugatti ha abbracciato questa sfida con una straordinaria innovazione: un nuovo motore sovralimentato otto cilindri da cinque litri, il primo della casa con doppio albero a camme in testa, capace di sprigionare circa 250 CV di potenza. L'unione di questo motore con il telaio del Tipo 50S ha dato vita a un'auto da strada indimenticabile: confortevole e lussuosa, ma al contempo elegante e agile, con prestazioni all'altezza delle migliori vetture da corsa del tempo. La sua potenza era tale che Jean Bugatti ne intravide il potenziale per affrontare e vincere la più grintosa delle gare automobilistiche, la 24 Ore di Le Mans. Nel 1931, la Bugatti mise in pista tre telai separati per la leggendaria gara, dipinti interamente di nero come provocazione al governo francese, che rifiutava di sponsorizzare l'impresa. Il potenziale delle vetture era evidente, con velocità notevoli lungo i rettilinei. Tuttavia, la sfortuna colpì una delle vetture, che subì una rottura dello pneumatico ad alta velocità, terminando anticipatamente la sua corsa.

UN OMAGGIO STRAORDINARIO Le restanti due vetture, tra cui il telaio n. 50177, fonte di ispirazione per l'attuale omaggio alla Super Sport, furono ritirate per evitare ulteriori incidenti. La storia della 50177, con il suo numero '5' durante la corsa a Le Mans nel 1931, ha ispirato un viaggio creativo che ha portato alla nascita della moderna Chiron Super Sport ''Hommage T50S''. L'iconica griglia anteriore, con il suo motivo a quadrati ripetuti e il numero '5' al centro (replicato sulle portiere), è diventata il fulcro del design frontale, celebrando la progenitrice storica, ma senza dimenticare le esigenze aerodinamiche e di raffreddamento di un'auto contemporanea in grado di raggiungere i 440 km/h. Performance merito del mitico 8.0 litri W16 da 1.500 CV. L'interno, impreziosito da dettagli in alluminio e ''Perlée'', riflette l'eleganza della vettura originale, con tocchi contemporanei come il tetto in vetro Sky View opzionale. Ogni dettaglio, dall'area di stivaggio alla console centrale, è stato curato con la massima attenzione. Il prezzo non è stato - ovviamente - comunicato. Trattandosi di una vettura unica e costruita su richiesta, è comunque molto probabile che il costo complessivo si avvicini ai 5 milioni di euro. Roba dell'altro mondo... come la macchina.

Pubblicato da Tommaso Marcoli, 27/02/2024