Bugatti Chiron La Mer Argentée: l'hypercar da mille e una notte va all'asta

Una delle prime tre Chiron mai consegnate a un cliente andrà in vendita nelle prossime settimane forte di un look davvero esclusivo e interni "su misura"

Quando si tratta di brillare, poche cose come una hypercar possono regalare sfumature e riflessi da mille e una notte. E ancora meno esemplari si possono permettere di eguagliare il fascino di questa Bugatti Chiron del 2017. Tuttavia, ciò che rende coinvolgente questo esclusivo esemplare va ben oltre la sua lucentezza esteriore. Soprannominato “La Mer Argentée” per ovvie ragioni, è stato ordinato per la prima volta nell’aprile 2016 e di conseguenza è una delle prime tre Chiron ad essere mai state consegnate a un cliente.

Bugatti Chiron Le Mer Argentée: l'hypercar francese va all'asta UNA COLORAZIONE QUASI UNICA Chiaramente consapevole che stava ordinando un'auto speciale, l'acquirente non ha badato a spese quando si è trattato di configurarla. La zona posteriore della carrozzeria è rifinita con una tinta scura chiamata Nocturne, mentre la parte anteriore è in Argent Metallic. Oltre alla vernice, anche l’iconica pinna, la copertura del motore e la griglia a ferro di cavallo sono rifinite in Argent Metallic. Questo modello è uno dei soli tre ad aver ricevuto questo trattamento così particolare.

VEDI ANCHE

Bugatti Chiron Le Mer Argentée: il muso cromato dell'hypercar di MolsheimABITACOLO REALIZZATO SU MISURA Gli interni sono in pelle Beluga Black con sedili trapuntati in Rosso Italia, un'opzione da 25.000 euro e il nome dell’auto è stato ricamato sui poggiatesta: altra opzione da 4.500 euro e la macchina è inoltre dotata di pinze dei freni rosse (optional da 3.000 euro). Nel 2019, è tornata in fabbrica per alcuni miglioramenti, tra cui un pacchetto Performance, che ha aggiunto la configurazione delle sospensioni della Chiron Sport, ruote in alluminio lucidato e un tergicristallo in fibra di carbonio, il tutto per la modica cifra di 125.000 euro, al tasso di cambio attuale.

Bugatti Chiron Le Mer Argentée: l'abitacolo creato su misura per il clienteVALUTAZIONE STRATOSFERICA Successivamente è tornata nuovamente in fabbrica, dove ha ricevuto il rivestimento con effetto alluminio, che le conferisce la finitura quasi a specchio che vediamo nelle immagini. Messa in vendita dal suo proprietario originale, la Chiron “La Mer Argentee” ha percorso solo 4.758 km e RM Sotheby's stima che potrebbe essere venduta per una cifra intorno ai 3,8 milioni di dollari.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 08/01/2024