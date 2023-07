Tenetevi forte, la sostituta della Bugatti Chiron è già pronta e arriverà...

Siamo arrivati al termine di un lungo percorso alla Bugatti, poiché il direttore del design Achim Anscheidt ha da poco lasciato il suo incarico, ma prima di andarsene ha voluto regalare qualche chicca, qualche informazione in più, sull'auto che sostituirà la Chiron. Non solo l'auto è “finita”, come dice lui, ma la vedremo l'anno prossimo. Sganciata la bomba, possiamo conoscere anche alcuni dettagli in più su cosa ci aspetta esattamente. Il capo dello stile di Bugatti ha rilasciato un’intervista alla stampa inglese dove ha dichiarato che la prossima hypercar francese farà passerella nel 2024. Infatti, afferma che “abbiamo consegnato il prototipo per i collaudi circa due mesi fa e i modelli di produzione verranno consegnati tra un paio di mesi”. Tuttavia, il lavoro svolto su questa automobile ha offerto una sfida completamente nuova. “Ciò che la Chiron mostra oggi è esattamente dove Bugatti è arrivata dopo Veyron; ci vuole una direzione di design equilibrata per fare il passo successivo e non essere trascinati in una sorta di semplice esercizio di stile”, dice.

Nuova Hypercar Bugatti: potrebbe essere svelata nel 2024 (sopra: una Chiron Profilée) ADDIO W16, BENVENUTO V8 IBRIDO? Lato meccanica, è noto che Bugatti sta per mandare in pensione il motore quadri-turbo W16 per passare a un powertrain completamente nuovo. La futura hypercar, infatti, sarà equipaggiata con un V8 ibrido alloggiato in un telaio inedito e prevedibilmente più leggero rispetto all'attuale Bugatti Mistral. Oltre a ciò, si sa poco della trasmissione oltre al fatto che il cambio sarà posizionato esattamente fra i sedili. Notizia che arriva da Frank Heyl, l'uomo che ha preso il posto di Anscheidt. Heyl ha aggiunto che “Confrontando la Mistral con una Ferrari LaFerrari, in realtà sembra un'auto abbastanza compatta con il cambio tra i sedili, che è stato fatto per ragioni di bilanciamento del peso... Ma con un propulsore ibrido, c’è il peso aggiunto delle batterie, quindi bisogna riconsiderare l'architettura dell'intera vettura”. Nonostante le sfide affrontate dal team, Heyl afferma che la nuova Bugatti sarà “fantastica” più di ogni aspettativa.

Nuova Hypercar Bugatti: un motore V8 ibrido al posto dell'iconico W16 TECNOLOGIA DIGITALE? QUANTO BASTA Infine, altre voci confermano che gli interni non saranno così futuristici e super appariscenti con tanta digitalizzazione. Proprio come i modelli Bugatti attuali e precedenti, starà lontano dalla eccessiva tecnologia a bordo, che potrebbe in qualche modo “datare” l'auto in futuro. Allo stesso tempo, la prossima Chiron – chiamiamola così – avrà una sorta di schermo di infotainment centrale, forse dotato di un sistema di occultamento quando non è in uso. Detto questo, avremo la possibilità di vedere l’auto in tutto il suo splendore l'anno prossimo, prima che raggiunga gli acquirenti nel 2026.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 21/07/2023