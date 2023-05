Raduno Bugatti: cinque perle rare di Molsheim si ritrovano a casa

Ammettiamolo, chi non vorrebbe aprire il garage e trovare la propria Bugatti lì, ad aspettare per una bella sgroppata su qualche strada libera dal traffico. Per gli appassionati di auto possedere anche uno solo di quei gioielli sarebbe un sogno, ma al mondo ci sono anche pochi fortunati che possono vantarsi di averne più di una. Per esempio, la collezione Singh con sede nel Punjab, in India, è una di quelle da mille e una notte. Oggi, cinque di quelle Bugatti sono state portate a Molsheim, presso la sede del costruttore in Francia, per dare vita a un raduno ad alto numero di ottani. Protagoniste della collezione sono la Veyron 16.4 Super Sport World Record Edition, la Veyron 16.4 Grand Sport Vitesse World Record Car, la Chiron Super Sport 300+ e la Divo, tutte tornate nella terra dei croissant, dove sono nate.

Raduno Bugatti Molsheim: il motore W16 e sullo sfondo una Veyron 16.4 Super SportLE HYPERCAR DEI PRIMATI La serie di auto Bugatti World Record Edition ha esrtodito nel 2010, quando una Veyron 16.4 Super Sport guidata da Pierre-Henri Raphanel ha stabilito un record di velocità massima per auto di serie di 431,07 km/h. Nel 2013, la 16.4 Grand Sport Vitesse ha stabilito un record mondiale come decappottabile più veloce, raggiungendo una velocità massima di 408,84 km/h (254 mph). Passiamo al 2019 quando una variante della Chiron Super Sport 300+ ha riscritto le leggi della velocità, raggiungendo i 490,48 km/h per mano del collaudatore Bugatti e vincitore della 24 Ore di Le Mans Andy Wallace. Come accennato, insieme alle tre protagoniste dei record, la collezione Singh, ha portato in Francia anche una rara Veyron Pur Sport e una Divo.

Raduno Bugatti Molsheim: la Chiron Divo della collezione Singh UNA GRANDE ED ESCLUSIVA FAMIGLIA Tutte e cinque le auto sono state firmate a mano dal direttore del design Bugatti Achim Anscheidt. Anche Andy Wallace e Pierre-Henri Raphanel hanno firmato la Chiron Super Sport 300+ e la Veyron 16.4 Super Sport World Record Edition. Per esprimere la propria gratitudine, The Singh Collection ha affidato l’esclusiva custodia per champagne in fibra di carbonio conosciuta come La Bouteille Noire, creata con Champagne Carbon nel 2021. La custodia sarà temporaneamente ospitata a Chateau Saint-Jean. “Ogni volta che vengo a Molsheim, non solo mi sento parte della famiglia Bugatti, mi sento parte della storia Bugatti”, ha detto il proprietario. “Con queste auto riunite dove hanno preso vita per la prima volta, ho sentito un legame ancora più forte con l'incredibile eredità del marchio. Le mie macchine sono tornate a casa, ma il team mi ha fatto sentire come se fossi tornato a casa anche io: è una sensazione davvero impareggiabile”.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 04/05/2023