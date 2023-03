Verniciatura perfetta: in Bugatti si prendono il tempo necessario, 700 ore bastano?

Un lavoro certosino che impiega gli artigiani per lunghissimo tempo, ma che permette di ottenere un risultato eccezionale per sfumature e brillantezza

Ok, che la Bugatti costruisca macchine al top dell’esclusività in termini di lusso e performance è un dato di fatto, una sentenza, nel mondo dell’automotive. Solo per rimanere all’attualità, la Veyron prima e la Chiron adesso, in tutte le loro sfumature e varianti, hanno riscritto le regole nell’élite delle hypercar. Oggi, una Chiron che esce dalla catena di montaggio della fabbrica di Mulhouse è un oggetto che rasenta – se non tocca – la perfezione costruttiva. Un’auto realizzata artigianalmente, per la quale occorrono mesi prima di produrne una e che nasconde segreti e curiosità legati proprio alla sua realizzazione. Per esempio, sapete che per la verniciatura occorrono quasi quattro mesi di lavoro da parte degli artigiani francesi, tenuto conto di una giornata lavorativa di 8 ore?

Manifattura artigianale Bugatti: un lavoro certosino per controllare le sfumature700 ORE SOLO PER LA VERNICIATURA Al fine di creare sfumature quasi perfette sulle sue costosissime hypercar, Bugatti impiega tra le 600 e le 700 ore per ogni veicolo per ottenere la vernice giusta e soddisfare i desideri dei suoi esigenti e facoltosi clienti. “La verniciatura di un'auto ipersportiva Bugatti non richiede solo un'esperienza incredibile, ma anche l'impegno e l'ambizione di soddisfare sempre gli elevati standard qualitativi del marchio, settimana dopo settimana, auto dopo auto” afferma Simon Vetterling, Bugatti Body and Painting Specialist. Prima ancora che venga posato il primo strato di primer, gli specialisti Bugatti controllano ogni pannello per rilevare eventuali imperfezioni.

Manifattura artigianale Bugatti: una Chiron in attesa del controllo finaleELIMINATA OGNI IMPERFEZIONE Non ha senso cercare di ottenere una finitura di vernice perfetta se la tua tela è imperfetta; quindi, gli artigiani controllano piccoli fori e imperfezioni prima ancora di mettere mano alla pistola spray. Una volta che la finitura dei pannelli della carrozzeria è impeccabile, i maestri del colore stendono un primo strato di primer, che viene poi carteggiato fino a ottenere una perfetta levigatura della superficie, per evitare la formazione di ondulazioni, protuberanze o solchi anche impercettibili. Solo questo richiede cento ore e ce ne vorranno altre cento prima che il primo strato di colore possa essere dipinto.

VEDI ANCHE

Manifattura artigianale Bugatti: servono quattro giorni solo per la lucidaturaLA PRIMA SFUMATURA DOPO UN ATTENTO LAVORO Prima di allora, i pittori applicano uno strato trasparente e lo carteggiano; quindi, ne ripassano un altro e lo sabbiano di nuovo, per conferire profondità e ricchezza al colore finale. Una volta applicati i colori, ogni pannello viene ispezionato e controllato per le variazioni. Se un pannello è anche solo di una tonalità più scura o chiara degli altri, torna in atelier per essere ridipinto. Bugatti afferma che garantire che il colore rimanga coerente su diversi pannelli è una sfida importante perché a volte si dipinge il metallo e altre volte la fibra di carbonio; quindi, i suoi artigiani si prendono il loro tempo per perfezionare ogni pannello. Anche allora, però, il processo non è finito.

Manifattura artigianale Bugatti: verifica delle imperfezioni sui pannelli carrozzeria QUASI UNA SETTIMANA SOLO PER LA LUCIDATURA Una volta che la vernice è conforme agli standard della casa automobilistica, passa attraverso quattro giorni di lucidatura per garantire che sia assolutamente perfetta. Il corpo vettura viene quindi esaminato nel tunnel luminoso per dieci ore per verificare la presenza delle più piccole imperfezioni, il tutto allo scopo di creare una tinteggiatura degna di un artista. Ettore Bugatti “è cresciuto in una famiglia di artisti e la sua tela era l'automobile, ancor prima che la gente le considerasse opere d'arte”, ha dichiarato Christophe Piochon, presidente della Casa francese. “Conserviamo questa filosofia anche oggi in Bugatti, assicurando che ogni aspetto del design e della produzione sia completato con dedizione all'eccellenza estetica”.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 17/03/2023