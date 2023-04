Mi faccio l'hypercar: ok, ma la manutenzione? Guardate quella di una Bugatti Veyron...

Candele e bobine hanno prezzi elevatissimi, per non parlare della mano d'opera che raggiunge cifre stellari e il conto è da paperoni

Mantenere una supercar non è roba da persone comuni, pensate una hypercar. Centinaia di migliaia di euro – se non milioni – di acquisto e decine e decine di migliaia per il mantenimento. Ma un proprietario di tali gioielli non dovrebbe spaventarsi di fronte alle spese di gestione ed è quello che, probabilmente, è successo al possessore di questa Bugatti Veyron. Adesso vi raccontiamo l’accaduto. Siamo negli Stati Uniti e la macchina in oggetto, nonostante gli anni sulle spalle e i chilometri sotto le gomme è tuttora una perla rara nel panorama automobilistico. Roba da collezionisti, insomma. E se di collezionismo stiamo parlando pensate quanto costano i ricambi della supersportiva francese.

Manutenzione Bugatti Veyron: ricambi che costano come diamanti, o quasi... DUE CILINDRI IN PANNE La sostituzione delle bobine di accensione e delle candele offre uno sguardo unico sul suo mostruoso motore W16. Pubblicata su Reddit da una persona che afferma di essere coinvolta in questa faccenda, la storia e le foto sono davvero interessanti ed esaustive. Evidentemente, due cilindri che non faranno mai cilecca sulla vostra automobile, il n. 13 e il n. 16, non funzionavano bene a pieno carico, diciamo a velocità superiore ai 225 km/h. Non si sa quanto ha percorso esattamente questa Veyron (sembra 15.000 miglia, circa 27.000 km), ma complimenti al proprietario che ha notato il problema.

Manutenzione Bugatti Veyron: il vano motore con il muscoloso W16 che riempie ogni angoloCANDELE E BOBINE COME PIETRE PREZIOSE Secondo chi ha pubblicato il post, Fixitsteven, le bobine di ricambio costano 730 dollari ciascuna - la valuta è quella locale, per la conversione in euro lasciamo a voi la calcolatrice - e hanno impiegato più di un mese per arrivare. Poi ci sono le candele che un occhio attento ha individuato in ricambi marchiati Volkswagen. Che nel listino del più popolare brand tedesco sono “semplici” pezzi da 18 dollari ciascuno. Tranne per il fatto che questa è una Veyron, quindi da Bugatti costano… 170 dollari cadauna. Per farla breve, sembra che l'intero lavoro sia costato oltre 20.000 dollari e se date un'occhiata al processo di lavorazione capirete perché.

Manutenzione Bugatti Veyron: candele e bobine nuove pronte al montaggioMANO D’OPERA ARTIGIANALE E… COSTOSA Infatti, al di là dei pezzi di ricambio, è necessario inserire nel conteggio finale la mano d’opera. Il semplice accesso alle candele per sostituirle richiede mani esperte poiché numerosi pannelli della pregiata carrozzeria devono staccarsi. Il paraurti posteriore rimane effettivamente sull'auto mentre quasi tutti gli altri elementi di quella zona devono essere levati. Quindi, viene utilizzata una struttura – una specie di trabiccolo – per consentire al tecnico dell'assistenza di sdraiarsi mentre lavora sopra l’angusto vano motore. Anche dopo tutti questi passaggi, il lavoro è impegnativo a dir poco. È necessario rimuovere più strati di parti per accedere alle bobine a ai relativi cablaggi. Il tecnico d’officina ha dichiarato che “l'unico modo per estrarre le bobine è tagliare un centinaio di fascette e staccare i cablaggi, senza far cadere nulla nell'abisso sottostante del vano motore”. Anche con tutto ciò, le bobine di accensione dei cilindri 6 e 13 sono cadute, si è reso necessario lo smontaggio di altre parti che ne impedivano un recupero agevole.

Manutenzione Bugatti Veyron: il meccanico sopra il W16 per la manutenzioneSERVONO FINO A 50 ORE DI LAVORO Il meccanico ha continuato affermando che uno specialista Bugatti americano ha confermato che un lavoro di tale portata richiede dalle 40 alle 50 ore e che in genere è necessario smontare ed estrarre il motore dal suo alloggiamento. Il nostro abile tecnico ci è riuscito in circa 35 ore. Un bel risparmio nonostante non lavorasse presso l’officina di un concessionario ufficiale. Sapete quanto costa un’ora di lavoro secondo il tempario di Bugatti Beverly Hills? Ve lo diciamo noi, 440 dollari. Dubitiamo che il proprietario fosse preoccupato per il conto totale a prescindere, ma almeno la fattura è stata più accettabile ed è interessante sapere quanto tempo occorre a un meccanico formato per effettuare questo tipo di manutenzione.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 27/04/2023