Bugatti Chiron Super Sport Golden Era: l'ultimo omaggio al bolide di Molsheim? Video

Come promesso, Bugatti ha presentato l’ultima special edition dedicata a Chiron, ribattezzandola Golden Era. L'hypercar sfoggia sulla parte laterale della carrozzeria 45 schizzi di alcuni fra i modelli più famosi di Bugatti (EB110, Veyron, Chiron, Divo, Centodieci e La Voiture Noire, Type 41 Royale e Type 57). Bozzetti dipinti a mano sulla livrea bicolore oro/nero e ripresi anche all’interno dell’abitacolo (qui Chiron Super Sport 300+). Si tratta di una creazione della divisione Bugatti Sur Mesure sviluppata appositamente per un facoltoso cliente di Greenwich, nel Connecticut (Stati Uniti). Secondo la Casa francese, la Golden Era è il progetto Sur Mesure più impegnativo mai realizzato, un lavoro ciclopico che ha richiesto più di 400 ore per essere completato.

ORO NERO Achim Anscheidt, ritiratosi di recente dalla carica di Direttore del design Bugatti, Responsabile del progetto Golden Era, ha ammesso che questo tipo di vettura è qualcosa di ''assolutamente raro''. La richiesta specifica del cliente era di sviluppare qualcosa di unico per celebrare la grandezza di Chiron Super Sport, osannandola come ''traguardo importantissimo nella storia dell'automobile''. Per le grafiche sulla carrozzeria, Bugatti ha dovuto sviluppare una nuova tecnica che consentisse agli artigiani di disegnare a mano utilizzando matite speciali. Oltre all’altissima qualità e una finitura di prim'ordine, le grafiche sono pensate per resistere alle intemperie e al tempo.

VEDI ANCHE

Bugatti Chiron Super Sport Golden Era

PITTORESCA La tonalità dorata ad hoc per la carrozzeria si chiama Doré e sfuma progressivamente in una variante metallica del Nocturne Black verso la sezione anteriore dell'auto. Anche gli interni sono piuttosto pittoreschi, con le sagome di 3 modelli Bugatti applicati a mano sui pannelli delle portiere rivestiti in pelle. L'abitacolo è caratterizzato da rivestimenti in pelle splendidamente abbinati alla fibra di carbonio (qui Chiron al Kennedy Space Center). Sui sedili viene riproposta la scritta ''Goldern Era''', con la firma ''one-of-one'' sulla console centrale. Bugatti Chiron Super Sport Golder Era sarà consegnata al suo proprietario alla Monterey Car Week. Il prezzo? Secondo le prime indiscrezioni la cifra dovrebbe superare agevolmente i 3,2 milioni di euro.

Pubblicato da Dario Paolo Botta, 10/08/2023