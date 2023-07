Bugatti Bolide: a Goodwood scalda le gomme e... il cuore degli appassionati (video)

Una rara uscita in pubblico per la straordinaria automobile con motore W16 da 1.850 CV è l'occasione per vederla e ascoltarla dal vivo, alzate il volume...

Bugatti è sinonimo di hypercar, di automobili per sognare a occhi aperti. Rarissimo vederne una girare su strada, sarebbe una fortuna per qualsiasi appassionato. Pensate, allora, poter guardare e ascoltare uno dei modelli più rari ed esclusivi della Casa di Molsheim come è la Bolide. Roba da ricordarselo per sempre… Invece, il recente Goodwood Festival of Speed (FOS 2023), ha fatto da palcoscenico per questo gioiello su quattro ruote, che ha deliziato i presenti al suo debutto in terra anglosassone. Il festival britannico della velocità è una passerella esclusiva e la hypercar Bugatti ne ha approfittato per sgranchirsi le… gomme, durante la cronoscalata lungo le colline di Goodwood.

Bugatti Bolide: alla partenza del Goodwood Festival of Speed 2023UN RUGGITO DA PELLE D’OCA Un mese dopo che la versione di serie della Bolide ha fatto il suo debutto a Le Mans, l'hypercar nera come la notte e in versione solo pista è stata guidata dal capo collaudatore della factory francese, Andy Wallace, che svolge un ruolo fondamentale nello sviluppo di tutti i modelli che escono dalla catena di montaggio. Ma prima di tutto, vediamo il video ufficiale, che non ci fa scaricare adrenalina a mille solo perché questa è stata più una esibizione, con Wallace che se la prendeva comoda con l'acceleratore. Ma il rumore del W16 con scarichi aperti è qualcosa che va sottopelle, entra dalle orecchie e corre lungo tutto il corpo. Insomma, per una volta, non guardate solo le immagini (ci mancherebbe, fatelo pure…), ma alzate il volume e “ascoltate” il video. Anche se il collaudatore non tira le marce al massimo, la sinfonia lascia impressionati.

EMOZIONE DIFFICILE DA DESCRIVERE Wallace ha dichiarato di aver completato la salita “con facilità, concentrazione e finezza” e senza correre rischi sull'asfalto bagnato, causa avverse condizioni meteo che hanno flagellato i primi giorni del Festival. Dopo la sgroppata di 1,86 km del breve tracciato inglese Wallace ha dichiarato: “Essere al volante della Bolide mentre affronta la salita di Goodwood, quest’anno è stata una sensazione incredibile”. La Bolide ha catturato il cuore degli spettatori a Le Mans durante il suo incredibile giro in pista a giugno, ma guidare questa Bugatti particolarmente focalizzata sul motorsport al Festival of Speed ​​- sulla strada adorata e così intimamente vicina agli spettatori - è un esperienza molto speciale e unica”.

Bugatti Bolide: un passaggio durante la cronoscalata ingleseSCHEDA TECNICA “MOSTRUOSA” Il suono profondo e rauco del motore W16 quad-turbo da 8,0 litri della Bugatti Bolide track-only è straordinariamente unico tra le hypercar, principalmente perché non deve sottostare a nessuna forma di omologazione stradale, il che lo rende molto più entusiasmate all’orecchio. Ormai lo sanno anche i muri (o quasi…), il motore montato centralmente genera l'incredibile potenza di 1.850 CV, mentre l’auto stessa pesa 1.240 kg, per un assurdo rapporto peso/potenza di 0,67 kg/CV! Vale la pena ricordare che la Bolide è la Bugatti più estrema mai prodotta e si basa sul telaio monoscocca della Chiron. Limitata a soli 40 esemplari, la Bolide presenta una configurazione incentrata sulla pista e una carrozzeria distintiva interamente realizzata in fibra di carbonio.

Bugatti Bolide: fari full LED a forma di X per l'hypercar W12 con 1.850 CVLA BOLIDE ERA IN BELLA COMPAGNIA Peccato che il Goodwood FOS 2023 sia stato colpito dal maltempo, con forti venti e piogge, che hanno costretto gli organizzatori a cancellare gli eventi previsti per sabato 15 luglio. Tuttavia, oltre alla Bolide, altre hypercar hanno partecipato alla cronoscalata di quest'anno e hanno fatto sognare tutti i partecipanti. Fra queste, la McLaren Solus GT e l’esclusiva one-off Ferrari KC23.

