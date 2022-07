Champagne Carbon ƎB.03 Edition: bottiglia d'annata dedicata a Bugatti Bolide

Negli scorsi giorni Bugatti ha annunciato una collaborazione speciale con Champagne Carbon. Si tratta della terza partnership fra la Casa automobilistica francese e il rinomato produttore di spumanti d’oltralpe. La bottiglia da 75 cl. è dedicata a Bugatti Bolide (di cui riprende i colori) ed è stata ribattezzata ƎB.03 Edition. Custodito al suo interno c'è un Blanc de Blancs (Chardonnay Grand Crud) d’annata che si dice sia: ''frutto dell’inverno freddo e umido del 2013, accompagnato a suo tempo da una fresca primavera e da una vendemmia piuttosto tardiva.'' Stando invece al sapore, gli esperti sommelier francesi lo descrivono come: ''un vino intenso e fresco, con una buona acidità e un eccellente potenziale di invecchiamento.''

La bottiglia omaggio di Champagne Carbon

GUSTO AROMATICO Entrando più nel dettaglio, Alexandre Mea, CEO di Champagne Carbon, ha dichiarato: ''L’annata 2013 porta con sé sentori iniziali di agrumi, seguiti da aromi di fiori primaverili. C’è poi un'intensità crescente che vira verso gli agrumi gialli, note tostate ed erbe aromatiche. Al palato si distingue per un'intensità marcata, seguita da una consistenza più cremosa e vellutata. ƎB.03 si sposa con ricette delicate come un ceviche di capesante, sashimi di tonno rosso o filetto di Saint-Pierre agli agrumi.''

La bottiglia di Champagne Carbon con Bugatti Bolide

UNICI E INIMITABILI Per quanto riguarda la collaborazione più in generale, Wiebke Ståhl, Amministratore delegato di Bugatti International (qui l'approfondimento su Bugatti Bolide), ha commentato: ''La Bugatti Bolide è una delle creazioni più speciali mai immaginate dai nostri designer e ingegneri a Molsheim, che ridefinisce nuovi livelli d’innovazione e prestazioni applicate al mondo delle auto di serie. Come ogni Bugatti, si tratta di una vettura incomparabile e proprio per questa ragione abbiamo sfidato i nostri partner di Champagne Carbon a creare qualcosa di ugualmente unico per celebrarla degnamente.'' Al momento Champagne Carbon ƎB.03 Edition è proposta al pubblico a un prezzo di 290 euro.

Pubblicato da Dario Paolo Botta, 08/07/2022