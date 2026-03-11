Non è uno scherzo: nuovo mega Lego Mario Kart dal 1° aprile

2.000 pezzi e prezzo da superlicenza: Lego lancia il Mach 8 gigante e il kart di Luigi diventa un’arma di distruzione di... portafogli

Ha deciso, Lego, che i tempi sono maturi: basta micro‑set, basta nostalgia in scala bonsai.

Il 1° aprile - e no, non è un pesce - arriva sugli scaffali il primo Mach 8 in formato maxi, una sorta di incrocio tra jet supersonico e Formula 1 d’epoca, direttamente da Mario Kart e ricostruito con 2.234 pezzi.

Cioè: serve più pazienza che per battere il Fantasma di un amico.

Questo ragazzo ha pazienza e ha costruito Mario Kart – Luigi & Mach 8

Il protagonista è Luigi, completo di arti snodabili e sguardo da “oggi si vince”. Una volta piazzato al volante, il kart prende vita: sterzo funzionante, ruote posteriori che animano la fiamma di scarico, stand per l’esposizione in “modalità qualifica” e dimensioni da soprammobile impegnativo (41 cm di lunghezza, mica il solito gingillo da scrivania).

LEGO Mario Kart – Luigi & Mach 8, altro che mini-set

Il set si chiama Lego Mario Kart – Luigi & Mach 8, costa 179,99 euro e punta dritto agli adulti che non hanno mai superato il trauma della Banana sulla linea del traguardo.

E siccome Luigi senza Mario è come un kart senza motore, Lego suggerisce di abbinarlo al set gemello Mario & Kart Standard (altri 169,99 euro).

Totale: 349,98 euro. Una cifra che neanche Bowser, quando ti soffia tutte le monete.

Mario Kart Luigi & Mach 8 + Mario Kart Standard, la combo vincente

Il preordine è già aperto. Il 1° aprile, invece, si aprono i portafogli. Non per scherzo: per davvero.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 11/03/2026