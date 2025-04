Mario Kart World cambia le regole, con la mappa open-world e il meteo dinamico

Nintendo allarga gli orizzonti, con Mario Kart World per Nintendo Switch 2: che introduce la mappa Open World. I dettagli

La serie di videogame Mario Kart fa un passo avanti con Mario Kart World, il primo titolo della serie ad avere una mappa Open World sulla falsariga di Forza Horizon.

In pratica, il nuovo capitolo di MK ti permette di andare a zonzo per esplorare il mondo al di fuori dei tracciati e di guidare anche nei trasferimenti da una pista all'altra, in quelle che diventano gare endurance attraverso l'intera mappa.

Mario Kart World, la Mushroom Cup che si corre sui 4 circuiti più iconici

Mario Kart World combina tracciati classici e nuovi in un'unica mappa aperta. Presenta anche condizioni meteorologiche dinamiche e cicli giorno-notte come nei simulatori di guida in stile Assetto Corsa e Gran Turismo.

I giocatori non sono limitati a gare singole, ma possono competere in gare di resistenza che si estendono su più circuiti senza interruzione.

L'esperienza multiplayer supporta fino a 24 giocatori contemporaneamente, raddoppiando il limite dell'ultimo capitolo della serie, e tra le nuove feature ci sarà la possibilità di scattare foto nelle varie location della mappa.

Mario Kart World accetta 24 giocatori contemporaneamente

Dal trailer emergono nuovi veicoli e possibilità di personalizzazione.

Oltre ai classici kart, il gioco introduce buggy da off-road, camion in stile anni '90 con fari da rally e persino una moto ispirata alla Honda XL 600LM.

Anche gli outfit dei personaggi cambiano in base al veicolo scelto, aggiungendo una nuova dimensione estetica al gioco. Guarda il video qui sotto!

Mario Kart World sarà disponibile dal 5 giugno 2025 insieme con la console. Negli USA, il prezzo annunciato per il videogame da solo è di 80 euro in versione digitale e 90 in versione fisica.

Il gioco potrà essere acquistato in bundle con Nintendo Switch 2 per 509 euro, mentre la console da sola verrà venduta a 470 euro.

Mario Kart World: ora saprai com'è correre come una mucca sullo scooter

Quando esce Mario Kart World?

Mario Kart World uscirà il 5 giugno 2025 per Nintendo Switch 2.

Mario Kart World è un gioco open-world?

Sì, introduce un mondo aperto che i giocatori possono esplorare liberamente, partecipando a gare endurance tra più tracciati.

Mario Kart World: quanti giocatori in multiplayer?

Il gioco supporta fino a 24 giocatori in multiplayer, il doppio rispetto al capitolo precedente.

Quanto costa Mario Kart World?

Il prezzo del nuovo Mario Kart sarà di 80 euro in versione digitale e 90 in versione fisica; e 509 euro in bundle con Nintendo Switch 2. La console da sola costerà 470 euro.

Mario Kart World è compatibile con la vecchia Switch?

No, Mario Kart World è un'esclusiva per Nintendo Switch 2.

Con questa nuova evoluzione della serie, Nintendo punta a rivoluzionare il genere dei giochi di corse arcade, seguendo le tracce di titoli molto più simulativi quali Forza Horizon e Gran Turismo (proposti a prezzi simili o inferiori, va detto).

Resta da vedere se l'esperimento riuscirà a conquistare i fan storici e i nuovi giocatori.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 03/04/2025