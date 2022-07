Mario Kart 8 Deluxe, arrivano le piste storiche della serie Nintendo!

Ha già cinque anni sulle spalle, ma non li dimostra: Mario Kart 8 Deluxe è il gioco di corse per eccellenza per chiunque possegga una console portatile Nintendo Switch. I suoi punti di forza continuano a essere la grande e originale giocabilità, con i kart che derapano lungo tracciati tra i migliori che si siano mai visti, i power-up che rendono avvincente ogni sfida (soprattutto se affrontata con gli amici), la presenza dei più popolari e amati personaggi della galassia Nintendo. Non ultimo, il supporto che la casa giapponese continua ad assicurare al suo videogame.

I TRACCIATI Il secondo pacchetto - a pagamento - del Pass Percorsi Aggiuntivi aggiunge infatti ben otto nuovi circuiti a Mario Kart 8 Deluxe, sette dei quali sono riedizioni di piste storiche della serie, divisi in due campionati:

Tour Veduta di New York , una corsa tra grattacieli ispirata alla Grande Mela, tratto dal gioco per mobile Mario Kart Tour

, una corsa tra grattacieli ispirata alla Grande Mela, tratto dal gioco per mobile Circuito di Mario 3 , un dedalo di curve strette e tubi che riprende l’originale (e amatissimo) circuito di Super Mario Kart per Super NES

, un dedalo di curve strette e tubi che riprende l’originale (e amatissimo) circuito di per Deserto Kalimari , con una locomotiva a vapore d'epoca che attraversa il deserto, direttamente da SMK per Nintendo 64

, con una locomotiva a vapore d'epoca che attraversa il deserto, direttamente da Flipper di Waluigi , un circuito che ricorda un gigantesco tavolo da flipper, versione rimasterizzata dell’originale per Nintendo DS

, un circuito che ricorda un gigantesco tavolo da flipper, versione rimasterizzata dell’originale per Tour Sprint a Sydney , ambientato in Australia e ripreso da Mario Kart Tour

, ambientato in Australia e ripreso da Terra delle Nevi , tracciato ambientale di Mario Kart: Super Circuit per GameBoy Advance

, tracciato ambientale di Mario Kart: Super Circuit per Gola Fungo , circuito ambientato in una caverna sotterranea con voragini e funghi giganti, visto originariamente su Nintendo Wii

, circuito ambientato in una caverna sotterranea con voragini e funghi giganti, visto originariamente su Cieli Stracciatella, ambientato tra dolciumi e gelati, una pista nuova al suo debutto nella serie Mario Kart

Mario Kart 8 Deluxe: i nuovi circuiti per il videogame su Nintendo Switch

QUANDO ARRIVA, QUANTO COSTA Disponibile dal prossimo 4 agosto, il Pacchetto 2 si aggiunge - come potete facilmente immaginare - al Pacchetto 1 già disponibile, che contiene i tracciati Outlet Cocco (Wii), Cioccocanyon (N64), Circuito di Toad (3DS), Colli Fungo (DS) e Giardino Nuvola (GBA), oltre a Covo Ninja, Promenade di Parigi e Neon di Tokyo da Mario Kart Tour. Il Pass Percorsi Aggiuntivi, disponibile sullo Store Nintendo a 24,99 euro, prevede l’uscita di altri quattro pacchetti circuiti da otto tracciati ciascuno entro la fine del 2023.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 30/07/2022