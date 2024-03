Una pista da F1 ispirata a Mario Kart: sorgerà in Arabia Saudita

Percorsi cittadini sempre più spinti, coi bolidi di F1 che sfrecciano a oltre 360 km/h tra tombini e muretti: è questa la tendenza degli ultimi anni, e si basa su una sicurezza delle vetture che - per fortuna - consente oggi maggiore libertà sul disegno dei tracciati. Guardate Baku, guardate Las Vegas... Quello che però sta per sorgere in Arabia Saudita, e che nelle intenzioni dovrebbe aprire le porte al Circus nel 2027, sarà di un'altra categoria. A guardare i rendering vengono in mente le gare di Mario Kart e i tracciati di certe piste di minigolf. Guardate il video qui sotto, se le foto non hanno reso bene l'idea.

UN SALTO DI 108 METRI Il Consiglio di amministrazione della Qiddiya Investment Company (QIC) ha annunciato che la città di Qiddiya ospiterà un nuovo circuito rivoluzionario e all'avanguardia negli sport motoristici. E che avanguardia! Avete presente la pista di Spa in Belgio, coi suoi saliscendi? Ecco, il circuito di Quiddiya, chiamato Speed Park Track, sarà ben più spettacolare. Non solo perché sorgerà in una sorta di parco tematico con mille attrazioni multicolore, ma anche perché il profilo altimetrico prevede un dislivello di ben 108 metri, con la curva 1 sopraelevata e a strapiombo. Il dislivello di Spa non supera i 100 m.

Speed Park Track: la curva 1 ''Blade'' della futura pista di Qiddiya vista da... sotto!

C'È UN PILOTA DIETRO A TUTTO CIÒ Situato nel cuore della città di Qiddiya, lo Speed Park Track sarà configurabile, per ospitare un gran numero di eventi motoristici tra i più prestigiosi del mondo. Il suo fulcro sarà il pionieristico Blade della prima curva: una maestosa sezione sopraelevata del circuito che si erge drammaticamente per più di 20 piani dal suolo. Frutto della collaborazione tra l'ex pilota austriaco di Formula 1 Alex Wurz e il progettista di circuiti tedesco Hermann Tilke, quella di Qiddiya è una pista ''progettata da piloti, per piloti'', ha detto l'amministratore delegato della Qiddiya Investment Company Abdullah Aldawood.

Speed Park Track: la futura pista di Qiddiya per il GP dell'Arabia Saudita

COME SARÀ FATTA 21 curve e molteplici configurazioni, con una sezione cittadina e una veloce completamente integrate nelle attrazioni vicine, la pista diverrà il cuore di un parco dedicato all'intrattenimento, allo sport e alla cultura, rimanendo visibile da molteplici punti di osservazione e da terrazze panoramiche. Persino dalle montagne russe più alte e veloci del mondo, situate presso il vicino Six Flags. Quando aprirà i battenti, il termine Circus per chiamare la Formula 1 sarà ancora più appropriato.

