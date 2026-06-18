L'auto di Lego più veloce a Goodwood? Guardala nel video

Dopo la Bugatti Chiron di Lego che il pilota collaudatore Ben Wallace guidò sul rettilineo del centro prove di Ehra Lessien alla favolosa velocità di 20 km/h e la McLaren P1 di mattoncini che sfrecciò a 50 km/h, la celebre fabbrica danese ha deciso di alzare l'asticella.

Per celebrare il lancio del nuovo set Lego Technic dedicato alla Koenigsegg Sadair's Spear – una hypercar da 1.603 CV prodotta in tiratura limitatissima di appena 30 esemplari – ha costruito una replica in scala 1:1 perfettamente funzionante e l'ha portata a Goodwood, per farle affrontare la mitica cronoscalata.

Al volante non c'era un collaudatore qualunque, ma Markus Lundh, il pilota ufficiale della casa svedese che proprio un anno fa aveva fatto segnare il record sul percorso con la vettura reale. Questa volta l'obiettivo era diverso, ma Lundh è riuscito comunque a spingere la versione di plastica fino a circa 111 km/h, più che raddoppiando il precedente primato.

Guarda il video qui sotto: non fa venire i brividi vedere i pezzi della carrozzeria e il gigantesco alettone ondeggiare, sul punto di staccarsi per effetto del vento della corsa?

Quasi due tonnellate e oltre 320mila mattoncini

I numeri che ruotano attorno alla progettazione di questo modello fanno impressione quasi quanto la velocità espressa in pista. La replica a grandezza naturale è stata assemblata utilizzando la bellezza di 327.906 elementi Lego, per un peso complessivo che ferma l'ago della bilancia a circa 1.800 kg (di cui ben 400 kg rappresentati esclusivamente dai mattoncini).

Per completare l'opera e ingegnerizzare tutte le componenti meccaniche attive sono servite più di 9.400 ore di lavoro. Il dettaglio più sorprendente è senza dubbio il cosiddetto ''Ghost Mode'', un sistema che ti permette di aprire contemporaneamente le portiere, il cofano e gli specchietti robotizzati premendo un unico pulsante.

Lo stesso Christian von Koenigsegg si è detto entusiasta della collaborazione, sottolineando la comune passione per l'ingegneria, mentre il collaudatore ha ammesso che le sensazioni alla guida erano incredibilmente vicine a quelle i una vera auto stradale. La vettura farà il suo debutto pubblico ufficiale proprio al Goodwood Festival of Speed 2026, prima di partire per un tour promozionale in giro per il mondo.

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Pubblicato da Emanuele Colombo, 18/06/2026