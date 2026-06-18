LEGO Technic e Koenigsegg insieme per costruire la Sadair's Spear in scala 1:8

La Koenigsegg Sadair's Spear è la variante più estrema della Jesko, tanto da essere tra le protagoniste del Goodwood Festival of Speed dell’anno scorso. A questo primato si aggiunge ora quello del nuovo set LEGO Technic dedicato proprio alla Sadair's Spear. LEGO ha infatti annunciato il modellino in scala 1:8, composto da ben 4.104 pezzi. Con questo numero di mattoncini diventa il set Ultimate Car più grande mai realizzato dal marchio danese, superando il precedente record della McLaren P1, fermo a 3.893 pezzi.

Le caratteristiche del modellino LEGO della Koenigsegg Sadair's Spear

LEGO Technic Koenigsegg Sadair's Spear, il modellino

Tra le specifiche del modellino della Sadair's Spear originale ci sono il cambio sequenziale a nove marce, le sospensioni indipendenti Triplex su entrambi gli assi e un motore V8 con pistoni in movimento. Il set ricrea anche la Ghost Mode, il sistema che sulla vettura reale apre contemporaneamente le porte ad ali di gabbiano, il cofano anteriore e il cofano posteriore. La colorazione riprende quella della Sadair's Spear originale, con carrozzeria nera, dettagli color rame e interni con tonalità arancioni.

LEGO Technic Koenigsegg Sadair's Spear, i dettagli dei componenti

Il set LEGO Technic Koenigsegg Sadair's Spear sarà disponibile dal 1° luglio in accesso anticipato per gli iscritti al programma LEGO Insiders, e dal 4 luglio per tutti gli altri clienti, al prezzo di 449,99 euro. Chi lo acquista tra il 1° e il 6 luglio riceve in regalo lo sterzo Koenigsegg Sadair's Spear in scala, un set aggiuntivo da 228 pezzi con tanto di logo del marchio e quadrante girevole per selezionare le modalità di guida.

LEGO Technic Koenigsegg Sadair's Spear, la confezione

Per celebrare il lancio, LEGO e Koenigsegg hanno realizzato anche una Sadair's Spear in scala 1:1 interamente costruita con pezzi LEGO. Per completarla ci sono voluti 327.906 pezzi per un peso complessivo di circa 1.800 kg. Il collaudatore Koenigsegg Markus Lundh l'ha guidata per davvero sulla salita di Goodwood, raggiungendo i 111 km/h e stabilendo il record di velocità per un'auto LEGO guidabile, più del doppio del precedente primato di 50 km/h. Lo stesso Lundh aveva ottenuto il record della cronoscalata di Goodwood nel 2025 al volante della Sadair's Spear vera.

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Pubblicato da Daniele Di Geronimo, 18/06/2026