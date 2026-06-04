Video: crash test, cinture e airbag simulati con i LEGO

Quando si parla di sicurezza automobilistica, i concetti legati alla fisica dell'impatto rischiano a volte di sembrare astratti. Se provi a ridurre la scala dei componenti, però, le leggi della dinamica possono apparire più chiare, anche se rimangono esattamente le stesse.

Il video che vedi qui sotto, realizzato dal celebre canale Brick Technology, affronta il problema della decelerazione e della protezione degli occupanti in modo decisamente concreto, sfruttando la versatilità dei classici mattoncini LEGO.

Dalle cinture all'airbag in miniatura

L'obiettivo dell'esperimento è tanto semplice nella teoria quanto complesso nella pratica: proteggere un piccolo pilota di plastica dagli effetti di un crash test contro una barriera rigida.

Nel corso del filmato puoi osservare l'evoluzione logica dei principali dispositivi di sicurezza passiva che trovi installati sulla tua auto ogni giorno.

Si parte dalle basi, ovvero le cinture di sicurezza, studiando come i diversi punti di ancoraggio riescano a trattenere il corpo per evitare l'impatto contro le strutture dell'abitacolo.

Successivamente, la sperimentazione si sposta su soluzioni più articolate, arrivando a simulare una scocca deformabile e addirittura un vero e proprio airbag. Guarda il filmato: è divertente, istruttivo e pure... distruttivo!

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Pubblicato da Emanuele Colombo, 07/06/2026