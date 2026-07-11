Bulega firma la nona pole consecutiva: è record assoluto nel WorldSBK

Nicolò Bulega conquista la nona pole consecutiva nel WorldSBK, nuovo record assoluto. Prima fila tutta Ducati con Lecuona e Montella, Gardner e Oliveira cadono.

Nicolò Bulega continua a riscrivere la storia del Mondiale Superbike e a Donington Park conquista la nona pole position consecutiva, superando il precedente primato di Jonathan Rea e diventando il nuovo detentore della striscia più lunga di pole nella storia del campionato. Il pilota dell'Aruba.it Racing - Ducati chiude la Tissot Superpole in 1'24''410, precedendo di appena 52 millesimi il compagno di squadra Iker Lecuona e di 198 millesimi Yari Montella, completando una prima fila interamente Ducati. Dopo il primo run dominato da Lecuona con il nuovo record provvisorio della pista, Bulega risponde nel secondo stint con due giri velocissimi, trovando la zampata decisiva e riportando anche la Ducati in pole a Donington per la prima volta dal 2014.

Solo Ducati la prima fila, cadute per Gardner e Oliveira

Alle spalle del terzetto Ducati scatterà Sam Lowes, quarto con un casco speciale dedicato a Rory McIlroy, seguito dalla migliore Yamaha di Xavi Vierge e da Lorenzo Baldassarri, sesto. In terza fila trovano spazio le due Bimota di Alex Lowes e Axel Bassani, davanti a Tommy Bridewell e alla wildcard Jonathan Rea, autore di un ottimo ultimo tentativo che gli vale la top ten. La sessione è stata condizionata anche da alcune cadute: Remy Gardner è finito a terra nelle prime fasi senza riuscire a completare un giro cronometrato e partirà dal fondo dello schieramento, mentre Miguel Oliveira scatterà 12° dopo una scivolata nel finale. Alberto Surra, infine, è stato dichiarato unfit prima della Superpole a causa dei problemi alla spalla destra rimediati nelle prove.

Risultati Superpole Superbike Round Donington 2026

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Pubblicato da Simone Valtieri, 11/07/2026