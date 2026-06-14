SBK Misano: la storia infinita! Bulega vince la 25° di fila a Misano

Nicolò Bulega continua la sua storia infinita . Sul circuito di Misano il leader del campionato ha conquistato anche Gara 2 , completando la sua settima tripletta stagionale e portando a 25 la striscia di vittorie consecutive , un risultato che gli consente di eguagliare il record assoluto della categoria. Dopo una partenza non perfetta e il sorpasso iniziale subito da Iker Lecuona , il pilota Ducati ha ripreso rapidamente il comando delle operazioni superando il compagno di squadra alla curva 11 del primo giro. Da quel momento in avanti la gara si è trasformata nell'ennesimo assolo del romagnolo, capace di allungare progressivamente fino a tagliare il traguardo con oltre cinque secondi di vantaggio. Per Bulega si tratta anche della 21ª vittoria stagionale , tante quante quelle ottenute da Toprak Razgatlioglu nell'intero 2025, altro dato che certifica la portata della sua stagione. Alle sue spalle Lecuona ha centrato il 18° secondo posto consecutivo , stabilendo a sua volta un nuovo primato nella storia del campionato, mentre Yari Montella ha completato il podio per la terza volta nel weekend davanti al pubblico di casa.

La battaglia più accesa si è sviluppata alle spalle della coppia Ducati ufficiale. Le due Bimota di Axel Bassani e Alex Lowes erano scattate benissimo e sembravano in grado di inserirsi nella lotta per il podio. Il veneto aveva preso il largo in terza posizione e stava costruendo un margine rassicurante su Montella, ma a quattro giri dalla fine una caduta alla curva 8 ha spento le sue ambizioni proprio quando il risultato sembrava ormai in cassaforte. Il regalo è finito nelle mani del pilota Barni, che ha così conquistato un altro podio importante davanti ad Alex Lowes, quarto. Ottima anche la prova di Tarran Mackenzie, autore del miglior risultato stagionale con il quinto posto davanti a Alberto Surra, ancora una volta protagonista tra i migliori. Più indietro hanno chiuso Andrea Locatelli, Remy Gardner e Michael van der Mark, mentre Sam Lowes ha dovuto accontentarsi della decima posizione dopo un weekend complicato. Da segnalare infine le cadute di Alvaro Bautista e Bahattin Sofuoglu, oltre al ritiro di Miguel Oliveira. A Misano, però, il copione non cambia: Bulega vince ancora e il Mondiale sembra sempre più nelle sue mani.

Axel Bassani goes down from the provisional podium spot🤯#EmiliaRomagnaWorldSBK 🇮🇹 pic.twitter.com/9P1doSho1z — WorldSBK (@WorldSBK) June 14, 2026

Risultati Gara-2 Superbike Round Misano 2026