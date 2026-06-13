SBK Misano: Bulega fa filotto di pole, sei italiani tra i primi otto

Nicolò Bulega continua a riscrivere le statistiche del WorldSBK. Sul circuito di Misano il leader del campionato ha conquistato l'ottava pole position consecutiva, eguagliando la miglior striscia di sempre fatta registrare da Jonathan Rea nel 2021. Il pilota Aruba Ducati ha dominato la Superpole fin dalle prime battute, fermando inizialmente il cronometro sull'1'31''784 prima di sferrare l'attacco decisivo nel secondo run con uno straordinario 1'31''343, nuovo record assoluto della pista romagnola. Alle sue spalle si è confermato il compagno di squadra Iker Lecuona, staccato di 227 millesimi, mentre la sorpresa della sessione è stata la splendida terza posizione di Alex Lowes. Il britannico ha regalato infatti alla Bimota la prima fila nel round di casa grazie a un eccellente ultimo tentativo, confermando la crescita della KB998 sul giro secco. La sessione è stata movimentata da diverse cadute, tra cui quelle di Garrett Gerloff e Sam Lowes nelle prime fasi e quella di Tommy Bridewell nel finale, episodi che hanno inevitabilmente influenzato la classifica.
8⃣th consecutive pole position for @nbulega 🔥#EmiliaRomagnaWorldSBK 🇮🇹 pic.twitter.com/sP9xG7buEi— WorldSBK (@WorldSBK) June 13, 2026
Montella guida la pattuglia italiana, Surra protagonista
Alle spalle della prima scatterà una seconda fila interamente italiana, altro segnale della profondità del movimento azzurro in questa stagione. Il migliore è stato ancora una volta Yari Montella, autore del quarto tempo con la Ducati Barni, davanti a Lorenzo Baldassarri e ad Alberto Surra. Per il giovane piemontese del team Motocorsa arriva un'altra conferma importante dopo le brillanti prestazioni mostrate negli ultimi round. Dalla terza fila scatteranno invece Axel Bassani, Andrea Locatelli e Tommy Bridewell, mentre Sam Lowes, rallentato dalla caduta in curva 13, non è andato oltre il decimo posto. Con Bulega imprendibile sul giro secco e Lecuona sempre più vicino al compagno di squadra, la Ducati si presenta come grande favorita per Gara 1, ma la presenza di una Bimota in prima fila e di tanti italiani nelle posizioni di vertice lascia presagire una corsa molto più combattuta di quanto i distacchi della Superpole possano suggerire
💥 @SamLowes_22 has also come to grief early in the Superpole😳— WorldSBK (@WorldSBK) June 13, 2026
Disastrous moment for one of the podium favorites!#EmiliaRomagnaWorldSBK 🇮🇹 pic.twitter.com/92gb9lRjSy
Risultati Superpole Superbike Round Misano 2026
Tissot Superpole results🏁🕒— WorldSBK (@WorldSBK) June 13, 2026
It's @nbulega, @LecuonaIker and Alex Lowes up in the front row🔥#EmiliaRomagnaWorldSBK 🇮🇹 pic.twitter.com/z5KHv2pjMM
Nasce a Roma nell’82, cresce a Viterbo, poi torna nella città natale per laurearsi in Architettura e decidere che, fino a quel momento, è stato tutto un gioco. Le vere passioni sono i motori e il giornalismo sportivo, coltivate anche negli anni accademici attraverso collaborazioni. Nel 2013 entra a FormulaPassion.it, e in sei stagioni trascorse a seguire Formula 1 e MotoGP (anche sul campo) matura una esperienza straordinaria, un bagaglio che lo porterà a rivestire il ruolo di coordinatore della redazione. Dall’estate 2018 trova posto nella famiglia MotorBox, per continuare a seguire con passione e competenza le discipline regine del motorsport.