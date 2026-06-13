SBK Misano: Bulega fa filotto di pole, sei italiani tra i primi otto

Nicolò Bulega continua a riscrivere le statistiche del WorldSBK. Sul circuito di Misano il leader del campionato ha conquistato l'ottava pole position consecutiva, eguagliando la miglior striscia di sempre fatta registrare da Jonathan Rea nel 2021. Il pilota Aruba Ducati ha dominato la Superpole fin dalle prime battute, fermando inizialmente il cronometro sull'1'31''784 prima di sferrare l'attacco decisivo nel secondo run con uno straordinario 1'31''343, nuovo record assoluto della pista romagnola. Alle sue spalle si è confermato il compagno di squadra Iker Lecuona, staccato di 227 millesimi, mentre la sorpresa della sessione è stata la splendida terza posizione di Alex Lowes. Il britannico ha regalato infatti alla Bimota la prima fila nel round di casa grazie a un eccellente ultimo tentativo, confermando la crescita della KB998 sul giro secco. La sessione è stata movimentata da diverse cadute, tra cui quelle di Garrett Gerloff e Sam Lowes nelle prime fasi e quella di Tommy Bridewell nel finale, episodi che hanno inevitabilmente influenzato la classifica.

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