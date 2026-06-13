SBK Misano: Bulega profeta in patria in gara-1! E sale a quota 23 vittorie di fila!

C'era un tassello che ancora mancava nella stagione perfetta di Nicolò Bulega, ed era la vittoria sul circuito di casa. Il leader del Mondiale lo ha aggiunto nel sabato di Misano con una prestazione autoritaria che gli ha consegnato il 23° successo consecutivo nel WorldSBK e il 19° della stagione , numeri che continuano a spostare sempre più in alto l'asticella dei record. La Gara 1 del Round dell'Emilia-Romagna è iniziata con un ottimo spunto di Iker Lecuona , capace di soffiare momentaneamente la leadership al compagno di squadra alla staccata della prima curva. La risposta di Bulega è arrivata però già nel primo giro, con il sorpasso decisivo in curva 8 che ha dato il via a una progressiva fuga verso il traguardo. Giro dopo giro il pilota Aruba Ducati ha costruito un margine sempre più consistente fino a chiudere con oltre sei secondi di vantaggio sullo stesso Lecuona. Per il romagnolo si tratta anche del 75° podio in carriera , il 32° consecutivo, un bottino che gli permette di eguagliare due nomi pesanti della categoria come Colin Edwards e Marco Melandri. A completare il podio è stato uno splendido Yari Montella , al primo piazzamento tra i primi tre a Misano.

Alle spalle del trio di testa la gara ha regalato spettacolo soprattutto grazie al duello interno in casa Bimota. Axel Bassani e Alex Lowes hanno animato gran parte della corsa davanti al pubblico di casa del costruttore romagnolo, con ''El Bocia'' che ha trovato il sorpasso decisivo al settimo giro conquistando un prezioso quarto posto. Lowes ha chiuso quinto, mentre un altro protagonista del weekend è stato ancora una volta Alberto Surra, sesto al traguardo e sempre più convincente nella sua stagione d'esordio. Settima posizione per Andrea Locatelli, autore di una bella battaglia con il rientrante Miguel Oliveira, ottavo al ritorno dopo l'infortunio. Nella top ten anche Alvaro Bautista, nono nonostante i problemi fisici delle ultime settimane, e Stefano Manzi, che eguaglia il miglior risultato della sua esperienza nel WorldSBK. Diversi invece i ritiri eccellenti: Sam Lowes, in lotta per il podio nelle prime fasi, è finito a terra in curva 5 al sesto giro, mentre poco prima era toccato a Lorenzo Baldassarri. Fuori anche Remy Gardner, caduto nelle fasi finali. Ma a Misano, ancora una volta, la scena è stata tutta per Bulega e per una Ducati che continua a dominare il campionato senza lasciare spazio agli avversari.

Scraping for it⚔️



Axel Bassani moves ahead of Alex Lowes🔥#EmiliaRomagnaWorldSBK 🇮🇹 pic.twitter.com/AeFQxUOtg8 — WorldSBK (@WorldSBK) June 13, 2026

Risultati Gara-1 Superbike Round Misano 2026