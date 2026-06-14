SBK Misano: Bulega fa sua anche la Superpole Race di Misano

Nicolò Bulega continua a dominare il Mondiale Superbike 2026 e davanti al pubblico di casa aggiunge un altro capitolo alla sua stagione perfetta. Sul circuito di Misano il pilota Aruba Ducati ha conquistato la Superpole Race , centrando la 20ª vittoria stagionale , la 24ª consecutiva e soprattutto la 40ª in carriera nel WorldSBK . Una gara mai realmente in discussione per il leader del campionato, scattato perfettamente dalla pole position e subito capace di mettere in difficoltà il compagno di squadra Iker Lecuona , tradito da un'impennata al via che gli ha fatto perdere terreno prezioso. Lo spagnolo è riuscito a restare vicino a Bulega soltanto nelle prime curve, prima di assistere alla fuga del romagnolo che ha progressivamente costruito il proprio vantaggio fino al traguardo. Con questo successo Bulega si porta inoltre a una sola lunghezza da un altro primato storico, quello delle 25 vittorie consecutive stabilito da Toprak Razgatlioglu nel 2025. A completare il podio ci ha pensato ancora una volta Yari Montella , autore del secondo terzo posto del weekend e ormai presenza fissa nelle posizioni di vertice. Ciliegina sulla torta il nuovo record sul giro in gara , fissato da Bulega in 1'31''945.

Alle spalle dei primi tre non sono mancati i colpi di scena. La lotta per il quarto posto sembrava inizialmente destinata ad Alex Lowes, ma il britannico della Bimota è stato costretto al ritiro per un problema tecnico quando occupava una posizione di rilievo. Ne ha approfittato il compagno di squadra Axel Bassani, autore di una bella rimonta culminata con il sorpasso su Alberto Surra all'ottavo giro. Il giovane piemontese del team Motocorsa aveva nuovamente impressionato per velocità e consistenza, ma una penalità di tre secondi per un rientro in pista giudicato non sicuro gli è costata due posizioni nella classifica finale. Alle spalle di Bassani hanno così chiuso Lorenzo Baldassarri, quinto, e Miguel Oliveira, sesto, con Surra retrocesso in settima posizione. Nella battaglia per gli ultimi posti utili della griglia di Gara 2 si sono messi in evidenza anche Andrea Locatelli e Tarran Mackenzie, separati da appena 66 millesimi al traguardo. Giornata invece da dimenticare per diversi protagonisti: Sam Lowes è caduto già al secondo giro, mentre Tommy Bridewell e Xavi Vierge hanno concluso anzitempo la loro corsa dopo altrettante scivolate. Anche nella gara sprint di Misano, però, il copione è rimasto invariato: davanti a tutti c'è sempre Nicolò Bulega.

Battles continue🔥👀



Every move is crucial for Race 2 grid💥#EmiliaRomagnaWorldSBK 🇮🇹 pic.twitter.com/cuij2F5jnh — WorldSBK (@WorldSBK) June 14, 2026

Risultati Superpole Race Superbike Round Misano 2026