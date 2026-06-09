La Superbike approda in Italia. Gli orari TV su Sky, NOW e TV8

La seconda parte della stagione del WorldSBK prende il via dal Misano World Circuit Marco Simoncelli, uno degli appuntamenti più attesi dell’anno per il motociclismo italiano. Tutti gli occhi saranno puntati su Nicolò Bulega (Aruba.it Racing Ducati), leader incontrastato del campionato e autore di una striscia impressionante di 22 vittorie consecutive, di cui ben 18 (tutte le gare corse!) ottenute in questa stagione. Il romagnolo arriva sul tracciato di casa con l’obiettivo di continuare a riscrivere i libri dei record e di regalare ai tifosi un altro fine settimana da ricordare. Misano, però, non gli ha sempre sorriso: nel 2025 fu sconfitto due volte da Toprak Razgatlioglu e vide sfumare la Superpole Race dopo un contatto al via con Axel Bassani (Bimota by Kawasaki Racing Team). A provare a interrompere il dominio del numero 11 ci saranno innanzitutto Iker Lecuona (Aruba.it Racing Ducati), reduce da una lunga serie di secondi posti consecutivi, e Sam Lowes (ELF Marc VDS Ducati), che arriva da tre podi consecutivi conquistati ad Aragon. Attenzione anche ad Alex Lowes (Bimota by Kawasaki Racing Team), già sul podio a Misano un anno fa con la KB998 Rimini.

Tanti italiani in cerca di gloria sulla Riviera

Misano rappresenta uno degli appuntamenti più sentiti per il motociclismo tricolore e, oltre a Bulega, saranno numerosi i piloti italiani desiderosi di lasciare il segno. Yari Montella (Barni Racing Ducati) e Lorenzo Baldassarri (GoEleven Ducati) vogliono riscattare un difficile fine settimana ad Aragon, mentre il grande osservato speciale potrebbe essere Alberto Surra (Motocorsa Ducati). Il rookie piemontese arriva infatti dal miglior risultato della sua giovane carriera nel WorldSBK, il quarto posto conquistato in Spagna, e conosce molto bene il circuito romagnolo, dove ha già vinto nel Campionato Europeo Moto2. Anche Andrea Locatelli (Pata Maxus Yamaha) può vantare una tradizione favorevole a Misano, dove dal 2023 non è mai uscito dalla top six. Sul fronte Yamaha, occhi puntati anche su Stefano Manzi (GYTR GRT Yamaha), due volte vincitore qui in Supersport, mentre Mattia Rato (Motoxracing Yamaha) cercherà di sfruttare la conoscenza del tracciato per tornare in zona punti. In una stagione sempre più competitiva, il round italiano potrebbe rappresentare una grande occasione per gli outsider di mettersi in mostra.

Rientri attesi e programma del weekend

Tra i temi più interessanti del weekend ci sono anche quelli legati alle condizioni fisiche di alcuni protagonisti. In casa BMW si lavora per riportare in pista Miguel Oliveira (BMW ROKiT Motorrad WorldSBK Team) e Danilo Petrucci (BMW ROKiT Motorrad WorldSBK Team), entrambi attesi dai controlli medici che stabiliranno la loro effettiva idoneità. In Honda, invece, continua l’assenza di Jake Dixon (Honda HRC), che dopo il debutto ad Aragon sarà sostituito da Ryan Vickers (Honda HRC). Da seguire anche Alvaro Bautista (Barni Racing Ducati), che ha mostrato segnali incoraggianti ad Aragon nonostante il recente intervento chirurgico e che a Misano ha già conquistato sei vittorie in carriera. Come sempre, il programma del weekend proporrà Gara 1 al sabato, seguita domenica dalla Superpole Race e da Gara 2, tre appuntamenti che potrebbero aggiungere nuovi capitoli alla cavalcata trionfale di Bulega oppure riaprire, almeno in parte, i giochi del campionato. In fondo all’articolo trovate la tabella completa con tutti gli orari del weekend di Misano.

World Superbike 2026: Nicolò Bulega (Ducati)

ROUND ITALIA IN TV

Il weekend di Misano Adriatico seguirà il format classico del WorldSBK, con tre gare distribuite tra sabato e domenica: Gara 1, Superpole Race e Gara 2. Un trittico che spesso regala spettacolo su uno dei circuiti più iconici del calendario, dove i distacchi possono essere minimi e ogni dettaglio fa la differenza. Di seguito trovate la tabella completa con tutti gli orari del weekend, comprese le sessioni di prove, qualifiche e le tre gare, per seguire al meglio il settimo round del Mondiale Superbike 2026.

COME SEGUIRE LA SUPERBIKE IN DIRETTA E IN CHIARO? GLI ORARI TV SU SKY SPORT ARENA, SKY SPORT MOTOGP HD, NOW, TV8 e CIELO

Venerdì 12 giugno 09:00-09:25 – WorldWCR Free Practice (SKY, NOW)

09:40-10:05 – WorldSPB Free Practice (SKY, NOW)

10:20-11:05 – WorldSBK Free Practice 1 (SKY, NOW)

11:20-12:00 – WorldSSP Free Practice (SKY, NOW)

13:30-13:55 – WorldWCR Tissot Superpole (SKY, NOW)

14:10-14:35 – WorldSPB Tissot Superpole (SKY, NOW)

15:00-15:45 – WorldSBK Free Practice 2 (SKY, NOW)

16:00-16:40 – WorldSSP Tissot Superpole (SKY, NOW) Sabato 13 giugno 09:00-09:10 – WorldWCR Warm Up 1 (SKY, NOW)

09:20-09:30 – WorldSPB Warm Up 1 (SKY, NOW)

09:40-10:00 – WorldSBK Free Practice 3 (SKY, NOW)

10:10-10:20 – WorldSSP Warm Up 1 (SKY, NOW)

11:15-11:30 – WorldSBK Tissot Superpole (SKY, NOW)

12:00 – WorldWCR Gara 1 (SKY, NOW)

13:00 – WorldSPB Gara 1 (SKY, NOW)

14:00 – WorldSSP Gara 1 (SKY, NOW)

15:30 – WorldSBK Gara 1 (SKY, NOW, TV8) Domenica 14 giugno 08:55-09:05 – WorldWCR Warm Up 2 (SKY, NOW)

09:15-09:25 – WorldSBK Warm Up (SKY, NOW)

09:35-09:45 – WorldSPB Warm Up 2 (SKY, NOW)

09:55-10:05 – WorldSSP Warm Up 2 (SKY, NOW)

11:00 – WorldSBK Tissot Superpole Race (SKY, NOW, differita alle 13 su TV8)

11:50 – WorldWCR Gara 2 (SKY, NOW)

12:45 – WorldSPB Gara 2 (SKY, NOW)

14:00 – WorldSBK Gara 2 (SKY, NOW, TV8)

15:15 – WorldSSP Gara 2 (SKY, NOW)

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Pubblicato da Simone Valtieri, 09/06/2026