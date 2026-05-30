SBK Aragon: Bulega, Bulega, sempre Bulega. Anche in Gara-2

Un'altra gara, un'altra vittoria. Nicolò Bulega ha completato il weekend perfetto del MotorLand Aragon conquistando anche Gara 2 e centrando la sua 22ª vittoria consecutiva nel WorldSBK , oltre alla sesta tripletta stagionale in altrettanti round disputati. Scattato dalla pole position, il pilota dell'Aruba.it Racing Ducati ha mantenuto il comando fin dalla prima curva, dovendo gestire soltanto un tentativo d'attacco del compagno di squadra Iker Lecuona nel corso del primo giro. Lo spagnolo ha provato a sorprendere il leader del campionato in curva 16, ma Bulega ha difeso la posizione e, come già accaduto più volte in questa stagione, ha progressivamente aumentato il ritmo nella seconda metà della gara, costruendo il margine necessario per controllare la situazione fino alla bandiera a scacchi. Alle sue spalle Lecuona ha conquistato il quindicesimo podio consecutivo , mentre Sam Lowes ha confermato il suo ottimo stato di forma salendo nuovamente sul terzo gradino del podio. Con questa affermazione Bulega porta il proprio bottino stagionale a quota 372 punti, ampliando ulteriormente il vantaggio in campionato sul compagno di squadra.

Alle spalle dei primi tre si è sviluppata una gara combattuta soprattutto nella lotta per la top six. Alex Lowes ha portato la Bimota al quarto posto davanti al compagno di squadra Axel Bassani, mentre una delle prestazioni più convincenti della giornata è stata quella di Garrett Gerloff, autore di una bella rimonta che lo ha portato fino alla sesta posizione dopo aver superato prima Alberto Surra e poi Alvaro Bautista nella fase centrale della corsa. Lo spagnolo del team Barni, a meno di due settimane dall'intervento chirurgico a gamba e caviglia, ha comunque ottenuto un ottimo settimo posto davanti proprio a Surra, ancora una volta competitivo nella parte alta della classifica dopo il brillante weekend aragonese. Completano la top ten Tommy Bridewell e Michael van der Mark, mentre la gara è stata segnata da diversi ritiri e cadute: fuori subito Lorenzo Baldassarri e Xavi Vierge dopo un contatto alla prima curva, mentre Yari Montella è finito a terra al nono giro quando era in lotta per le posizioni di vertice. In campionato il dominio di Bulega assume ormai proporzioni impressionanti: il vantaggio su Lecuona è salito a 108 punti, mentre Sam Lowes consolida il terzo posto iridato davanti ad Alex Lowes e Montella. Una superiorità che, dopo sei round consecutivi chiusi con la tripletta, continua a non trovare risposta nel resto dello schieramento.

Risultati Gara-2 Superbike Round Aragon 2026