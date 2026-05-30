SBK Aragon: inafferrabile Bulega, con gara-1 sono 20 vittorie di fila!

Non c'è modo di fermare Nicolò Bulega in questo 2026 . Sul tracciato del MotorLand Aragon il pilota dell'Aruba.it Racing Ducati ha conquistato la sedicesima vittoria consecutiva in altrettante gare disputate (20 considerando anche le ultime 4 dello scorso anno), consolidando ulteriormente il proprio dominio nel Mondiale Superbike. Scattato dalla pole position conquistata poche ore prima con il nuovo record della pista, Bulega ha dovuto resistere soltanto nelle prime curve all'attacco del compagno di squadra Iker Lecuona, prima di imporre il proprio ritmo e costruire progressivamente il margine decisivo. Giro dopo giro il vantaggio è cresciuto fino alla bandiera a scacchi, che ha consegnato all'emiliano la ventesima vittoria in carriera nel WorldSBK e il 72° podio complessivo. Alle sue spalle Lecuona ha completato l'ennesima doppietta Ducati ufficiale, conquistando il quindicesimo podio della carriera senza mai riuscire però a impensierire seriamente il leader del campionato. A completare il podio è stato Sam Lowes , finalmente di nuovo tra i primi tre dopo un periodo complicato e assente dal podio dal Round di Assen.

Alle spalle dei primi tre si è sviluppata una gara ricca di duelli, con Alex Lowes che ha portato la Bimota al quarto posto grazie a una scelta differente di pneumatici, precedendo un eccellente Tommy Bridewell, autore del miglior risultato della carriera nel WorldSBK con la quinta posizione. L'inglese ha dovuto difendersi fino all'ultimo metro dagli attacchi di Lorenzo Baldassarri, sesto per appena 65 millesimi dopo una gara molto solida. Settimo posto per Yari Montella, davanti ad Axel Bassani e Garrett Gerloff, mentre la battaglia per la decima posizione ha premiato Tarran Mackenzie su Michael van der Mark. Da segnalare anche il dodicesimo posto di Stefano Manzi, ancora a punti, e la bella rimonta di Alberto Surra, quattordicesimo dopo essere stato costretto a partire dal fondo della griglia a causa della penalità ricevuta in Superpole. Giornata da dimenticare invece per alcuni protagonisti attesi: Alvaro Bautista si è ritirato per un problema tecnico dopo appena tre giri, mentre Andrea Locatelli è finito a terra al quinto passaggio e non è più riuscito a rientrare nella lotta per i punti.

Risultati Gara-1 Superbike Round Aragon 2026