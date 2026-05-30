SBK Aragon: Bulega estende il suo dominio con la sesta superpole su sei!

Nicolò Bulega continua a riscrivere le statistiche del Mondiale Superbike 2026 . Sul circuito del Motorland Aragon il pilota dell'Aruba.it Racing Ducati ha conquistato la settima pole position consecutiva , la quindicesima della carriera in appena trenta round disputati, firmando anche il nuovo record assoluto della pista con uno straordinario 1'46''836 . Dopo aver già comandato entrambe le sessioni del venerdì, il leader del campionato ha imposto il proprio ritmo fin dai primi minuti della Superpole, migliorandosi progressivamente fino a diventare l'unico pilota capace di scendere sotto il muro dell'1'47. Alle sue spalle scatterà il compagno di squadra Iker Lecuona , staccato di 476 millesimi ma ancora una volta unico vero rivale delle Ducati ufficiali. Per il team di Borgo Panigale arriva così un'altra doppietta in qualifica che conferma il dominio mostrato finora in stagione e rafforza il ruolo di favorito di Bulega in vista di Gara 1.

La vera rivelazione della sessione è stata però Alberto Surra. Il rookie piemontese della Motocorsa Racing ha conquistato uno splendido terzo tempo in 1'47''349, ottenendo virtualmente la sua prima partenza dalla prima fila nel WorldSBK. Una gioia durata poco, perché i commissari gli hanno inflitto una penalità per non aver rispettato il regime di bandiere gialle, costringendolo a partire dal fondo dello schieramento in Gara 1. A beneficiare della sua retrocessione saranno soprattutto Sam Lowes, autore del quarto tempo dopo il difficile venerdì segnato dalla caduta nelle prove libere, e Alex Lowes, migliore delle Bimota con il quinto crono davanti a Lorenzo Baldassarri, ancora una volta protagonista nelle posizioni di vertice. Completano la top ten Michael van der Mark, Tommy Bridewell, Yari Montella e Axel Bassani, mentre resta fuori dai primi dieci Alvaro Bautista, undicesimo ma comunque in crescita dopo il recente infortunio alla caviglia. Tutti gli occhi sono ora puntati su Gara 1, dove Bulega proverà ad allungare ulteriormente una striscia di risultati che sta assumendo contorni sempre più storici.

Big step forward for Alberto Surra👏



But there's a serious penalty of starting from the back awaiting him in Race 1👇👀#AragonWorldSBK 🇪🇸 pic.twitter.com/MGbQAQGmWk — WorldSBK (@WorldSBK) May 30, 2026

Risultati Superpole Superbike Round Aragon 2026