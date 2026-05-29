SBK Aragon: Bulega miglior tempo del venerdì e caduta, ma Lecuona è incollato

La prima sessione del Round di Aragon ha confermato il copione ormai abituale della stagione 2026: Nicolò Bulega davanti a tutti e la Ducati ufficiale come riferimento del campionato. Il leader della classifica ha fermato il cronometro in 1'48''916, precedendo di appena 22 millesimi il compagno di squadra Iker Lecuona in una doppietta Aruba.it Racing che ha immediatamente messo pressione alla concorrenza. Alle loro spalle si è però distinta la coppia Bimota composta da Alex Lowes e Axel Bassani, terzo e quarto rispettivamente, entrambi capaci di restare entro i sei decimi dalla vetta. Buoni segnali anche da Sam Lowes, quinto nonostante una caduta in curva 12 che gli ha consentito di completare appena due giri lanciati, e da Yari Montella, sesto con la Ducati del team Barni. La sessione è stata interrotta da una bandiera rossa causata dalla scivolata di Jake Dixon in curva 12, con la Honda rimasta in posizione pericolosa a bordo pista. Da segnalare anche il ritorno in azione di Alvaro Bautista, undicesimo e regolarmente al via dopo l'infortunio alla caviglia rimediato a Most

Lecuona risponde (e cade) nelle FP2, ma il venerdì resta di Bulega