SBK Most: Imbattibile Bulega! Tripletta anche in Rep.Ceca

Nicolò Bulega e la Ducati chiudono un altro weekend perfetto, completando a Most l’ennesima tripletta di una stagione che sta assumendo contorni clamorosi. In Gara-2 il leader del Mondiale conquista la 19ª vittoria consecutiva, resta imbattuto nel 2026 con 15 successi in 15 gare e porta il proprio vantaggio iridato su cifre che iniziano a diventare pesantissime. A differenza di Gara-1 e della Superpole Race, stavolta il successo arriva in modo meno complicato ma non per questo meno significativo: Bulega scatta perfettamente dalla pole, prende subito il comando davanti al compagno di box Iker Lecuona e, pur vedendo lo spagnolo rifarsi sotto a metà gara, riesce sempre a mantenere il controllo della situazione, chiudendo con poco meno di sei decimi di vantaggio. Ancora una volta doppietta Aruba Ducati, ancora una volta podio completato da Yari Montella, autore del suo quarto podio consecutivo con una prova solida e matura. Dietro i primi tre, Lorenzo Baldassarri resta a lungo in lotta per il podio ma deve accontentarsi del quarto posto, in un altro weekend che conferma il dominio assoluto delle Ducati.

Gerloff ancora best of the rest. Sei italiani in top 10