SBK Most: Imbattibile Bulega! Tripletta anche in Rep.Ceca

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Nicolò Bulega e la Ducati chiudono un altro weekend perfetto, completando a Most l’ennesima tripletta di una stagione che sta assumendo contorni clamorosi. In Gara-2 il leader del Mondiale conquista la 19ª vittoria consecutiva, resta imbattuto nel 2026 con 15 successi in 15 gare e porta il proprio vantaggio iridato su cifre che iniziano a diventare pesantissime. A differenza di Gara-1 e della Superpole Race, stavolta il successo arriva in modo meno complicato ma non per questo meno significativo: Bulega scatta perfettamente dalla pole, prende subito il comando davanti al compagno di box Iker Lecuona e, pur vedendo lo spagnolo rifarsi sotto a metà gara, riesce sempre a mantenere il controllo della situazione, chiudendo con poco meno di sei decimi di vantaggio. Ancora una volta doppietta Aruba Ducati, ancora una volta podio completato da Yari Montella, autore del suo quarto podio consecutivo con una prova solida e matura. Dietro i primi tre, Lorenzo Baldassarri resta a lungo in lotta per il podio ma deve accontentarsi del quarto posto, in un altro weekend che conferma il dominio assoluto delle Ducati.
#11's flawless campaign continues🔥— WorldSBK (@WorldSBK) May 17, 2026
Once again this weekend, it's @nbulega ahead of @LecuonaIker and Yari Montella👏🏆#CzechWorldSBK 🇨🇿 pic.twitter.com/3MMHPPOqiq
Gerloff ancora best of the rest. Sei italiani in top 10
Il secondo paragrafo, però, lo ruba la battaglia per la top five, con Alberto Surra e Garrett Gerloff protagonisti di uno dei duelli più belli del weekend. Sorpassi, controsorpassi, staccate al limite e incroci di traiettorie hanno acceso la seconda metà di gara, con il texano della Kawasaki che alla fine riesce a spuntarla soltanto negli ultimissimi giri, conquistando il quinto posto davanti al rookie piemontese, comunque autore di una prestazione di altissimo livello. A ridosso dei due chiude Alex Lowes con la Bimota, seguito dal compagno Axel Bassani, mentre Andrea Locatelli porta la prima Yamaha al nono posto davanti a Tommy Bridewell, al miglior risultato in carriera nel WorldSBK. Più indietro Xavi Vierge, Sam Lowes e Michael van der Mark, tornato nel paddock in sostituzione di Miguel Oliveira. La classifica generale, intanto, parla ormai chiarissimo: Bulega vola a 310 punti, con Lecuona fermo a 215 e Montella terzo a 121. Più che una fuga, ormai, sembra una marcia trionfale.
Sixth position secured✅— WorldSBK (@WorldSBK) May 17, 2026
Another strong ride by Garrett Gerloff here at Most⚡#CzechWorldSBK 🇨🇿 pic.twitter.com/2sIRK76qFC
Risultati Gara-2 Superbike Round Most 2026
Race 2 full and final results🔥— WorldSBK (@WorldSBK) May 17, 2026
Once again this weekend, @nbulega wins ahead of @LecuonaIker and Yari Montella🏆#CzechWorldSBK 🇨🇿 pic.twitter.com/512RsAcrFp
Nasce a Roma nell’82, cresce a Viterbo, poi torna nella città natale per laurearsi in Architettura e decidere che, fino a quel momento, è stato tutto un gioco. Le vere passioni sono i motori e il giornalismo sportivo, coltivate anche negli anni accademici attraverso collaborazioni. Nel 2013 entra a FormulaPassion.it, e in sei stagioni trascorse a seguire Formula 1 e MotoGP (anche sul campo) matura una esperienza straordinaria, un bagaglio che lo porterà a rivestire il ruolo di coordinatore della redazione. Dall’estate 2018 trova posto nella famiglia MotorBox, per continuare a seguire con passione e competenza le discipline regine del motorsport.