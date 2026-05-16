SBK Most: In gara-1 Lecuona impegna Bulega, che però vince la 17° di fila!

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Nicolò Bulega e la Ducati continuano a scrivere una stagione che sta assumendo contorni impressionanti. A Most, in Gara-1del round ceco, il leader del Mondiale conquista la 17ª vittoria consecutiva, ma stavolta deve sudarsela fino in fondo contro un Iker Lecuona mai così aggressivo e convincente. Il successo dell’emiliano arriva al termine di una sfida durissima tutta interna al box Aruba, con sorpassi, controsorpassi e tensione altissima negli ultimi giri. Dopo una prima partenza interrotta quasi subito dalla bandiera rossa per la brutta caduta in highside di Danilo Petrucci, finito a terra in curva 13 e poi trasportato in ospedale per accertamenti, la gara riparte sulla distanza ridotta di 21 giri. Bulega scatta di nuovo perfettamente, ma stavolta Lecuona si libera presto di Yari Montella e si mette a caccia del compagno di squadra. Quando al 14° giro Bulega commette un piccolo errore alla prima curva, lo spagnolo fiuta l’occasione e passa al comando, dando vita a un confronto da altissima scuola. Il colpo decisivo arriva però al 19° passaggio, quando Bulega completa il sorpasso che gli vale la vittoria numero 33 in carriera, agganciando Troy Corser nella classifica all-time. Completa il podio un solidissimo Montella, autore dell’ennesimo weekend ad altissimo livello.
🤯 @nbulega hits the front AGAIN⚡— WorldSBK (@WorldSBK) May 16, 2026
Can @LecuonaIker recover his victory chance?👀#CzechWorldSBK 🇨🇿 pic.twitter.com/n26T1bmKtI
Gerloff best of the rest. Si rivede Axel Bassani
Alle spalle del podio non sono mancati gli episodi. Garrett Gerloff e la Kawasaki chiudono quarti, ritrovando un risultato di peso dopo una gara molto consistente, mentre Axel Bassani con la Bimota completa la top five davanti a Lorenzo Baldassarri, ancora competitivo con la Ducati del Team GoEleven. Grande protagonista nelle prime fasi anche Alberto Surra, sorprendente nelle posizioni di vertice prima del contatto con Sam Lowes, con l’inglese finito a terra e il piemontese poi penalizzato con un long lap penalty che ne ha inevitabilmente condizionato il risultato finale. Rimonta notevole per Alex Lowes, risalito fino al settimo posto dopo essere partito 14°, davanti a Andrea Locatelli e allo stesso Surra, mentre il rookie Stefano Manzi centra una bella top ten. In una gara intensa e ricca di episodi, il dato più forte resta però sempre lo stesso: Bulega continua a vincere, e anche se stavolta Lecuona gli ha davvero fatto sentire il fiato sul collo, la classifica del mondiale parla chiaro: Bulega 273 punti, Lecuona 186. Gli altri: tutti sotto ai 100 punti.
That is a horrifying crash for Petrucci 😥— TNT Sports Bikes (@bikesontnt) May 16, 2026
The Italian has been diagnosed with low back and left hip contusion. 1st, 4th and 5th finger bruises of the left hand. Get well soon 💪#WorldSBK | #CzechWorldSBK | Live on TNT Sports and HBO Max pic.twitter.com/rz7ZKmESqj
Risultati Superpole Superbike Round Most 2026
Race 1 final results🏁— WorldSBK (@WorldSBK) May 16, 2026
🥇 @nbulega
🥈 @LecuonaIker
🥉 Yari Montella#CzechWorldSBK 🇨🇿 pic.twitter.com/ZKohACsQPU
Nasce a Roma nell’82, cresce a Viterbo, poi torna nella città natale per laurearsi in Architettura e decidere che, fino a quel momento, è stato tutto un gioco. Le vere passioni sono i motori e il giornalismo sportivo, coltivate anche negli anni accademici attraverso collaborazioni. Nel 2013 entra a FormulaPassion.it, e in sei stagioni trascorse a seguire Formula 1 e MotoGP (anche sul campo) matura una esperienza straordinaria, un bagaglio che lo porterà a rivestire il ruolo di coordinatore della redazione. Dall’estate 2018 trova posto nella famiglia MotorBox, per continuare a seguire con passione e competenza le discipline regine del motorsport.