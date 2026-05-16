SBK Most: In gara-1 Lecuona impegna Bulega, che però vince la 17° di fila!

Alle spalle del podio non sono mancati gli episodi. Garrett Gerloff e la Kawasaki chiudono quarti, ritrovando un risultato di peso dopo una gara molto consistente, mentre Axel Bassani con la Bimota completa la top five davanti a Lorenzo Baldassarri, ancora competitivo con la Ducati del Team GoEleven. Grande protagonista nelle prime fasi anche Alberto Surra, sorprendente nelle posizioni di vertice prima del contatto con Sam Lowes, con l’inglese finito a terra e il piemontese poi penalizzato con un long lap penalty che ne ha inevitabilmente condizionato il risultato finale. Rimonta notevole per Alex Lowes, risalito fino al settimo posto dopo essere partito 14°, davanti a Andrea Locatelli e allo stesso Surra, mentre il rookie Stefano Manzi centra una bella top ten. In una gara intensa e ricca di episodi, il dato più forte resta però sempre lo stesso: Bulega continua a vincere, e anche se stavolta Lecuona gli ha davvero fatto sentire il fiato sul collo, la classifica del mondiale parla chiaro: Bulega 273 punti, Lecuona 186. Gli altri: tutti sotto ai 100 punti.