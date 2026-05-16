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SBK Most: In gara-1 Lecuona impegna Bulega, che però vince la 17° di fila!

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57 minuti fa - Bulega conquista Gara-1 a Most dopo un duello mozzafiato con Lecuona

Bulega conquista Gara-1 a Most dopo un duello mozzafiato con Lecuona e centra la 17ª vittoria consecutiva. Podio per Montella, paura per Petrucci

Nicolò Bulega e la Ducati continuano a scrivere una stagione che sta assumendo contorni impressionanti. A Most, in Gara-1del round ceco, il leader del Mondiale conquista la 17ª vittoria consecutiva, ma stavolta deve sudarsela fino in fondo contro un Iker Lecuona mai così aggressivo e convincente. Il successo dell’emiliano arriva al termine di una sfida durissima tutta interna al box Aruba, con sorpassi, controsorpassi e tensione altissima negli ultimi giri. Dopo una prima partenza interrotta quasi subito dalla bandiera rossa per la brutta caduta in highside di Danilo Petrucci, finito a terra in curva 13 e poi trasportato in ospedale per accertamenti, la gara riparte sulla distanza ridotta di 21 giri. Bulega scatta di nuovo perfettamente, ma stavolta Lecuona si libera presto di Yari Montella e si mette a caccia del compagno di squadra. Quando al 14° giro Bulega commette un piccolo errore alla prima curva, lo spagnolo fiuta l’occasione e passa al comando, dando vita a un confronto da altissima scuola. Il colpo decisivo arriva però al 19° passaggio, quando Bulega completa il sorpasso che gli vale la vittoria numero 33 in carriera, agganciando Troy Corser nella classifica all-time. Completa il podio un solidissimo Montella, autore dell’ennesimo weekend ad altissimo livello.

Gerloff best of the rest. Si rivede Axel Bassani

Alle spalle del podio non sono mancati gli episodi. Garrett Gerloff e la Kawasaki chiudono quarti, ritrovando un risultato di peso dopo una gara molto consistente, mentre Axel Bassani con la Bimota completa la top five davanti a Lorenzo Baldassarri, ancora competitivo con la Ducati del Team GoEleven. Grande protagonista nelle prime fasi anche Alberto Surra, sorprendente nelle posizioni di vertice prima del contatto con Sam Lowes, con l’inglese finito a terra e il piemontese poi penalizzato con un long lap penalty che ne ha inevitabilmente condizionato il risultato finale. Rimonta notevole per Alex Lowes, risalito fino al settimo posto dopo essere partito 14°, davanti a Andrea Locatelli e allo stesso Surra, mentre il rookie Stefano Manzi centra una bella top ten. In una gara intensa e ricca di episodi, il dato più forte resta però sempre lo stesso: Bulega continua a vincere, e anche se stavolta Lecuona gli ha davvero fatto sentire il fiato sul collo, la classifica del mondiale parla chiaro: Bulega 273 punti, Lecuona 186. Gli altri: tutti sotto ai 100 punti.

Risultati Superpole Superbike Round Most 2026

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Pubblicato da Simone Valtieri, 16/05/2026
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Simone Valtieri
Simone Valtieri
Nasce a Roma nell’82, cresce a Viterbo, poi torna nella città natale per laurearsi in Architettura e decidere che, fino a quel momento, è stato tutto un gioco. Le vere passioni sono i motori e il giornalismo sportivo, coltivate anche negli anni accademici attraverso collaborazioni. Nel 2013 entra a FormulaPassion.it, e in sei stagioni trascorse a seguire Formula 1 e MotoGP (anche sul campo) matura una esperienza straordinaria, un bagaglio che lo porterà a rivestire il ruolo di coordinatore della redazione. Dall’estate 2018 trova posto nella famiglia MotorBox, per continuare a seguire con passione e competenza le discipline regine del motorsport.

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