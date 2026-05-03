SBK Balaton Park: Bulega fa 15 in Superpole Race. Che spavento per Oliveira!

Paura e sollievo sono i primi due sentimenti che hanno accompagnato la Superpole Race del round ungherese della Superbike. Quando i semafori si sono spenti per la prima volta sulla retta del Balaton Park, il gruppo selvaggio ha affrontato con foga le prime curve e - al netto di una prima staccata squilibrata di Montella che aveva costretto Bulega a una traiettoria esterna, mandandolo nella pancia del gruppo - generato un brutto incidente. Sam Lowes è entrato bruscamente su Andrea Locatelli, il quale, toccato, è caduto travolgendo lo sfortunato Miguel Oliveira. Il portoghese ha sbattuto violentmente sull'asfalto e la sua moto, carambolando, gli ha più volte urtato il casco. Dopo qualche minuto di attesa, la scritta ''all rider conscious'' ha allontanato lo spettro che qualcosa di più grave potesse essere successo. La gara è ripartita poco dopo con tutto un altro copione. Bulega, stavolta, non ha avuto difficoltà a prendere la testa, mentre Lecuona, scattato quarto grazie all'assenza di Oliveira, si è subito portato in seconda posizione. La gara è stata un monologo dell'italiano fino a 2 giri dal termine, quando l'iberico ha iniziato a recuperare mettendogli pressione nei giri finali. Alla fine però, Nicolò Bulega è stato inavvicinabile, conquistando la 15° gara di fila e corroborando il suo record, eguagliando anche un altro primato: 11 vittorie iniziali, stabilito da Alvaro Bautista nel 2019 (anno nel quale, però, iltitolo andò poi a Jonathan Rea).

Locatelli: oltre al danno, la beffa. Male Bassani e Petrucci