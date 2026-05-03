SBK Balaton Park: Bulega fa 15 in Superpole Race. Che spavento per Oliveira!

Paura e sollievo sono i primi due sentimenti che hanno accompagnato la Superpole Race del round ungherese della Superbike. Quando i semafori si sono spenti per la prima volta sulla retta del Balaton Park, il gruppo selvaggio ha affrontato con foga le prime curve e - al netto di una prima staccata squilibrata di Montella che aveva costretto Bulega a una traiettoria esterna, mandandolo nella pancia del gruppo - generato un brutto incidente. Sam Lowes è entrato bruscamente su Andrea Locatelli, il quale, toccato, è caduto travolgendo lo sfortunato Miguel Oliveira. Il portoghese ha sbattuto violentmente sull'asfalto e la sua moto, carambolando, gli ha più volte urtato il casco. Dopo qualche minuto di attesa, la scritta ''all rider conscious'' ha allontanato lo spettro che qualcosa di più grave potesse essere successo. La gara è ripartita poco dopo con tutto un altro copione. Bulega, stavolta, non ha avuto difficoltà a prendere la testa, mentre Lecuona, scattato quarto grazie all'assenza di Oliveira, si è subito portato in seconda posizione. La gara è stata un monologo dell'italiano fino a 2 giri dal termine, quando l'iberico ha iniziato a recuperare mettendogli pressione nei giri finali. Alla fine però, Nicolò Bulega è stato inavvicinabile, conquistando la 15° gara di fila e corroborando il suo record, eguagliando anche un altro primato: 11 vittorie iniziali, stabilito da Alvaro Bautista nel 2019 (anno nel quale, però, iltitolo andò poi a Jonathan Rea).
🏆 @nbulega wins once again🔥— WorldSBK (@WorldSBK) May 3, 2026
With the smallest margin so far this season, @LecuonaIker crossed the line in second, with @7balda in third👏#HungarianWorldSBK 🇭🇺 pic.twitter.com/kqT9v5LhEe
Locatelli: oltre al danno, la beffa. Male Bassani e Petrucci
Dietro ai due piloti del team ufficiale Ducati Aruba.it, altri quattro piloti di Borgo Panigale. Lorenzo Baldassarri è terzo (dopo la sfortuanta gara di ieri) per il Team Goeleven, poi Alvaro Bautista e Yari Montella (Barni Racing). Sesto Alberto Surra (Motocorsa Racing), davanti al primo degli altri ossia Alex Lowes su Bimota. Punti anche per Garrett Gerloff (Kawasaki) e Terran Mackenzie (Ducati), mentre gara (e resto del weekend) rovinato ad Andrea Locatelli, ritenuto reponsabile della carambola con Oliveira e Sam Lowes, carambola innescata però da quest'ultimo (peraltro giunto penultmio con problemi sulla moto). Il doppio long lap penalty ricevuto dal Loka lo ha messo in 13° posizione, davanti a Manzi, Bassani e Petrucci e dietro a Vierge, Gardner e Bridewell. A fine gara è arrivata la notizia che Miguel Oliveira è stato dichiarato unfit per gara-2 e trasportato in ospedale per accertamenti, a seguito di un trauma cranico e di un infortunio alla spalla sinistra.
💨 #LokaNotOnX serves the first of two long lap penalties for an incident with Miguel Oliveira⚠️— WorldSBK (@WorldSBK) May 3, 2026
#55 rejoins the field coming in hot👀🤔#HungarianWorldSBK 🇭🇺 pic.twitter.com/8bDN5Y3CsD
Risultati Superpole Race Superbike Round Balaton Park 2026
Superpole Race full results🏁@nbulega took his 15th consecutive win🏆🏆🏆#HungarianWorldSBK 🇭🇺 pic.twitter.com/QsoghRkiPj— WorldSBK (@WorldSBK) May 3, 2026