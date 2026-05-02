SBK Balaton Park: è sempre Bulega! Sua la quarta superpole su quattro

Nicolò Bulega e la Ducati si prendono la superpole del Round ungherese della Superbike. Al Balaton Park, nonostante un avvio in sordina con tre sessioni chiuse alle spalle del compagno Iker Lecuona, Nicolò ha ottenuto un ottimo 1:38.094 nel suo primo tentativo lanciato, non riuscendo a migliorarlo sul finale, a causa di un piccolo errorino nell'ultimo tentativo. Ma non importa, perché gli altri non sono riusciti ad avvicinarsi al suo miglior crono. E ''gli altri'' sono due piloti italiani: Lorenzo Baldassarri e Yari Montella, che terranno compagnia a Bulega in prima fila in gara-1 questo pomeriggio e, domani, nella superpole race, seppur staccati entrambi di circa 6 decimi. Tre Ducati in prima fila, manca all'appello quella di Iker Lecuona, dominatore del venerdì e ottimo anche stamattina nella terza sessione di prove libere.
Another record in the bag💥🔥@nbulega's got the highground after the first stint🔥#HungarianWorldSBK 🇭🇺 pic.twitter.com/SMWmp1xqB9— WorldSBK (@WorldSBK) May 2, 2026
Lecuona solo quinto, Petrucci e Lowes: che rabbia!
La seconda fila è aperta dalla BMW di Miguel Oliveira, quarto a poco meno di 8 decimi da Bulega, poi ecco Iker Lecuona, apparso stranamente lontano dal suo agio per tutta la sessione e in grado di risalire dai bassifondi della classifica solo con l'ultimo tentativo, finendo anch'esso a otto decimi dalla vetta, quinto. Con loro in seconda fila ci sarà Andrea Locatelli (Yamaha), mentre un imbufalito Sam Lowes - non è noto sapere con chi, le immagini televisive non chiariscono e lo mostrano sbracciarsi animatamente in sella alla sua moto - è settimo, davanti alle altre Ducati di un ottimo Alberto Surra e di Alvaro Bautista. Quarta fila per Alex Lowes (Bimota), Terran Mackanzie (Ducati) e Garrett Gerloff (Kawasaki). Solo 13° Danilo Petrucci, caduto con la sua BMW nel corso della sessione, anche peggio Axel Bassani, 15°, mentre Stefano Manzi (caduto anch'esso con la Yamaha), è 19°.
That's the end of Superpole efforts for @Petrux9 😲#HungarianWorldSBK 🇭🇺 pic.twitter.com/LUIHsK0mtq— WorldSBK (@WorldSBK) May 2, 2026
Risultati Superpole Superbike Round Balaton Park 2026
Tissot Superpole final results🏁🕓— WorldSBK (@WorldSBK) May 2, 2026
1⃣ @nbulega
2⃣ @7balda
3⃣ Yari Montella#HungarianWorldSBK 🇭🇺 pic.twitter.com/onsTMZi0FH