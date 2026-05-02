SBK Balaton Park: è sempre Bulega! Sua la quarta superpole su quattro

Nicolò Bulega e la Ducati si prendono la superpole del Round ungherese della Superbike. Al Balaton Park, nonostante un avvio in sordina con tre sessioni chiuse alle spalle del compagno Iker Lecuona, Nicolò ha ottenuto un ottimo 1:38.094 nel suo primo tentativo lanciato, non riuscendo a migliorarlo sul finale, a causa di un piccolo errorino nell'ultimo tentativo. Ma non importa, perché gli altri non sono riusciti ad avvicinarsi al suo miglior crono. E ''gli altri'' sono due piloti italiani: Lorenzo Baldassarri e Yari Montella, che terranno compagnia a Bulega in prima fila in gara-1 questo pomeriggio e, domani, nella superpole race, seppur staccati entrambi di circa 6 decimi. Tre Ducati in prima fila, manca all'appello quella di Iker Lecuona, dominatore del venerdì e ottimo anche stamattina nella terza sessione di prove libere.

Another record in the bag💥🔥@nbulega's got the highground after the first stint🔥#HungarianWorldSBK 🇭🇺 pic.twitter.com/SMWmp1xqB9 — WorldSBK (@WorldSBK) May 2, 2026

Lecuona solo quinto, Petrucci e Lowes: che rabbia!