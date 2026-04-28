La Superbike approda in Ungheria. Gli orari TV su Sky, NOW e TV8

Il Mondiale Superbike 2026 fa tappa questo weekend al Balaton Park Circuit per il quarto round della stagione, il secondo nella storia del tracciato ungherese. Dopo l’esordio dello scorso anno, la pista si prepara a offrire un nuovo capitolo ricco di incognite, tra staccate violente e condizioni spesso variabili. Un contesto perfetto per ribaltare gerarchie o, al contrario, per consacrare definitivamente i valori visti fin qui. Il grande protagonista resta Nicolò Bulega (Ducati Aruba.it Racing), autentico dominatore di questo avvio di campionato. L’emiliano arriva in Ungheria con una striscia aperta di 13 vittorie consecutive, e un altro successo gli permetterebbe di stabilire il record assoluto nel WorldSBK. Non solo: la sua continuità lo ha portato anche a una sequenza impressionante di podi, a un passo da altri primati storici. Balaton Park, però, non è stato finora terreno facile per Bulega: nel 2025 proprio qui mancò il podio per una scelta sbagliata di gomme nella Superpole Race. Un precedente che aggiunge ulteriore interesse a un weekend in cui il leader del campionato cercherà di completare un altro tassello della sua stagione perfetta, dopo essersi già riscattato ad Assen.

Gli inseguitori: Ducati clienti e BMW

A provare a interrompere la corsa del numero 11 ci saranno innanzitutto i rivali più vicini. Iker Lecuona (Ducati Aruba.it Racing) è in costante crescita e ad Assen ha dimostrato di poter lottare con i migliori, mentre Sam Lowes (Ducati Marc VDS) continua a essere una presenza stabile nelle posizioni di vertice. Da non sottovalutare anche Alvaro Bautista (Ducati Barni), due volte a podio qui nel 2025 e determinato a tornare protagonista. Il layout ungherese, caratterizzato da forti frenate, potrebbe favorire anche le BMW di Danilo Petrucci (BMW ROKiT Motorrad WorldSBK Team) e Miguel Oliveira (BMW ROKiT Motorrad WorldSBK Team), mentre il duo Alex Lowes e Axel Bassani (Bimota-Kawasaki) punta a ritrovare la via del podio dopo qualche gara più complicata.

Yamaha e outsider: chi può sorprendere

Tra le case in cerca di conferme c’è Yamaha, con Andrea Locatelli (Yamaha Pata Maxus) che ad Assen ha mostrato segnali incoraggianti e punta a riavvicinarsi definitivamente ai primi. Il compagno di squadra Xavi Vierge (Yamaha Pata Maxus) vuole invece dare continuità ai buoni risultati di inizio stagione, mentre Remy Gardner (Yamaha GRT) e il rookie Stefano Manzi (Yamaha GRT) cercano il salto di qualità. Occhi puntati anche sugli outsider: Yari Montella (Ducati Barni) ha già dimostrato di avere il passo per il podio, così come Lorenzo Baldassarri (Ducati GoEleven), mentre Garrett Gerloff (Kawasaki) vuole riscattare un passaggio a vuoto. Da seguire anche i rookie e i nuovi arrivi, con Yuki Kunii (Honda HRC) chiamato a sostituire Jake Dixon e Somkiat Chantra (Honda HRC) in attesa dell’ok medico

Round Assen 2026, Nicolò Bulega (Ducati). Credits: WorldSBK.com

ROUND UNGHERIA IN TV

Il weekend di Assen seguirà il format classico del WorldSBK, con tre gare distribuite tra sabato e domenica: Gara 1, Superpole Race e Gara 2. Un trittico che spesso regala spettacolo su uno dei circuiti più iconici del calendario, dove i distacchi possono essere minimi e ogni dettaglio fa la differenza. Di seguito trovate la tabella completa con tutti gli orari del weekend, comprese le sessioni di prove, qualifiche e le tre gare, per seguire al meglio il quarto round del Mondiale Superbike 2026.

COME SEGUIRE LA SUPERBIKE IN DIRETTA E IN CHIARO? GLI ORARI TV SU SKY SPORT ARENA, SKY SPORT MOTOGP HD, NOW e TV8

Venerdì 1 maggio

10:20 - FP1 Superbike (SKY, NOW)

11:20 - FP Supersport

15:00 - FP2 Superbike (SKY, NOW)

16:00 - Superpole Supersport Sabato 2 maggio

09:20 - Warm Up Supersport

09:40 - FP3 Superbike

11:15 - Superpole Superbike (SKY, NOW)

14:00 - Gara-1 Supersport (SKY, NOW)

15:30 - Gara-1 Superbike (SKY, NOW, differita TV8 alle 14:00) Domenica 3 maggio

09:20 - Warm Up Superbike

09:40 - Warm Up Supersport

11:10 - Superpole Race Superbike (SKY, NOW, differita TV8 alle 13.00)

14:00 - Gara-2 Supersport (SKY, NOW

15:30 - Gara-2 Superbike (SKY, NOW, differita TV8 alle 14:00)

VEDI ANCHE

Pubblicato da Simone Valtieri, 28/04/2026