SBK Assen: neanche la pioggia ferma Bulega. 11° vittoria consecutiva!

Neanche la pioggia ferma Nicolò Bulega! Il leader assoluto di questo mondiale Superbike, con 7 affermazioni su 7 gare e 11 vittorie consecutive considerando anche la coda del 2025, rischia la prima sconfitta dell'anno nei confronti del suo compagno nel team Ducati - Aruba.it, Iker Lecuona. Lo spagnolo, infatti, scattato meglio dell'italiano, aveva tenuto la testa per qualche giro, salvo cederla e restare all'inseguimento del numero 11. Con le prime gocce di pioggia, in un solo giro Iker aveva ripreso Nicolò e l'aveva passato, sembrava finita lì, e invece il leader iridato è rimasto agganciato e poi, negli ultimi giri, è tornato davanti per andarsi a prendere l'ennesima vittoria. C'è stato, in realtà, un terzo incomodo della bagarre, ed è stato Sam Lowes, anche lui riavvicinatosi ai due di testa in occasione delle prime gocce cadute, ma il britannico non è riuscito a portare alcun attacco, staccandosi nuovamente negli ultimissimi giri.
🔥 @nbulega passes his teammate once again⚔️#DutchWorldSBK 🇳🇱 pic.twitter.com/RMuGUqLi0k— WorldSBK (@WorldSBK) April 18, 2026
Bautista quarto, Petrucci sommerso dalle penalità!
Non finisce qui il festival di Ducati, con Alvaro Bautista ottimo quarto davanti ad Alex Lowes con la Bimota. Un'orda barbarica ha condito gli ultimi giri di sorpassi e manovre spettacolari, spartendosi le posizioni dalla sesta in poi. A guidare il gruppo Andrea Locatelli (Yamaha), che ha preceduto in un fazzoletto Miguel Oliveira (BMW), Lorenzo Baldassarri (Ducati), Terran MacKanzie (Ducati), Xavi Vierge (Yamaha), Yari Montella (Ducati) e Axel Bassani (Bimota). Raccolgono punti anche Thomas Bridewell (Ducati), Remy Gardner (Yamaha) e Alberto Surra (Ducati), mentre restano fuori big come Garrett Gerloff (Kawasaki), Jonathan Rea (Honda) e Danilo Petrucci (BMW), soltanto 18° a causa di una partenza anticipata pagata con un doppio long lap. Tutto qui? No, a causa di un errore nello svolgimento della penalità, Petrux ha dovuto compiere un altro giro allungato e la sua gara era già finita prima di iniziare. In virtù di questi risultati, Bulega allunga ancora nella classifica iridata e guida con 61 punti di margine su Luecona, primo degli inseguitori.
LIGHTS OUT🔥@LecuonaIker leads into Turn 1💥#DutchWorldSBK 🇳🇱 pic.twitter.com/GRa5mkz5s9— WorldSBK (@WorldSBK) April 18, 2026
Risultati Gara-1 Superbike Round Assen 2026
Race 1 final results🔥— WorldSBK (@WorldSBK) April 18, 2026
In the end it's @nbulega ahead of @LecuonaIker after a hard fought battle💥 @SamLowes_22 stands on the podium for the first time in 2026🔥#DutchWorldSBK 🇳🇱 pic.twitter.com/gQK9hkUnIV