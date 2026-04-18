SBK Assen: neanche la pioggia ferma Bulega. 11° vittoria consecutiva!

Neanche la pioggia ferma Nicolò Bulega! Il leader assoluto di questo mondiale Superbike, con 7 affermazioni su 7 gare e 11 vittorie consecutive considerando anche la coda del 2025, rischia la prima sconfitta dell'anno nei confronti del suo compagno nel team Ducati - Aruba.it, Iker Lecuona. Lo spagnolo, infatti, scattato meglio dell'italiano, aveva tenuto la testa per qualche giro, salvo cederla e restare all'inseguimento del numero 11. Con le prime gocce di pioggia, in un solo giro Iker aveva ripreso Nicolò e l'aveva passato, sembrava finita lì, e invece il leader iridato è rimasto agganciato e poi, negli ultimi giri, è tornato davanti per andarsi a prendere l'ennesima vittoria. C'è stato, in realtà, un terzo incomodo della bagarre, ed è stato Sam Lowes, anche lui riavvicinatosi ai due di testa in occasione delle prime gocce cadute, ma il britannico non è riuscito a portare alcun attacco, staccandosi nuovamente negli ultimissimi giri.

Bautista quarto, Petrucci sommerso dalle penalità!