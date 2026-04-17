SBK Assen: Bulega domina il venerdì olandese. Bene Baldassarri e Petrucci

Nicolò Bulega e la Ducati iniziano il weekend di Assen esattamente da dove avevano lasciato, confermandosi il punto di riferimento anche nel venerdì olandese. Il leader del Mondiale firma il miglior tempo sia nelle FP1 sia nelle FP2, mostrando subito un passo difficile da avvicinare nonostante le nuove limitazioni al flusso di carburante imposte dalla FIM. Già al mattino Bulega aveva fatto la differenza con il tempo di 1’33.952, precedendo il compagno di squadra Iker Lecuona e Sam Lowes (Ducati), in una sessione caratterizzata anche dalle cadute delle due BMW di Danilo Petrucci e Miguel Oliveira, entrambe finite a terra nelle fasi finali. Nel pomeriggio il copione non cambia: Bulega abbassa ulteriormente il riferimento in 1’33.687, confermandosi l’unico in grado di girare con costanza su quei tempi e mettendo in fila un gruppo compatto ma incapace di replicare il suo ritmo. Alle sue spalle si mettono in evidenza Lorenzo Baldassarri (Ducati), secondo, e ancora Lecuona, per una top three tutta Ducati che ribadisce la superiorità tecnica della casa di Borgo Panigale su questo tracciato.