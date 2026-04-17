SBK Assen: Bulega domina il venerdì olandese. Bene Baldassarri e Petrucci

Nicolò Bulega e la Ducati iniziano il weekend di Assen esattamente da dove avevano lasciato, confermandosi il punto di riferimento anche nel venerdì olandese. Il leader del Mondiale firma il miglior tempo sia nelle FP1 sia nelle FP2, mostrando subito un passo difficile da avvicinare nonostante le nuove limitazioni al flusso di carburante imposte dalla FIM. Già al mattino Bulega aveva fatto la differenza con il tempo di 1’33.952, precedendo il compagno di squadra Iker Lecuona e Sam Lowes (Ducati), in una sessione caratterizzata anche dalle cadute delle due BMW di Danilo Petrucci e Miguel Oliveira, entrambe finite a terra nelle fasi finali. Nel pomeriggio il copione non cambia: Bulega abbassa ulteriormente il riferimento in 1’33.687, confermandosi l’unico in grado di girare con costanza su quei tempi e mettendo in fila un gruppo compatto ma incapace di replicare il suo ritmo. Alle sue spalle si mettono in evidenza Lorenzo Baldassarri (Ducati), secondo, e ancora Lecuona, per una top three tutta Ducati che ribadisce la superiorità tecnica della casa di Borgo Panigale su questo tracciato.
Another solid lap time set by the Championship Leader, @nbulega 🔥💨#DutchWorldSBK 🇳🇱 pic.twitter.com/70Sj4O5Wbh— WorldSBK (@WorldSBK) April 17, 2026
Petrucci, caduta e risalita. Bassani attardato
Il resto del gruppo si muove su distacchi contenuti ma senza riuscire a impensierire davvero il leader, con Danilo Petrucci (BMW) che chiude quarto nelle FP2 nonostante la caduta del mattino, confermando buone sensazioni sul passo gara. Subito dietro Xavi Vierge (Yamaha), ancora una volta miglior rappresentante della casa giapponese, mentre Sam Lowes resta stabilmente nella top six pur gestendo ancora i postumi dell’infortunio. Più indietro si segnala la presenza di Alex Lowes (Bimota), settimo, mentre il compagno Axel Bassani scivola fuori dalla top ten nel finale. Giornata nel complesso positiva anche per Alvaro Bautista e Yari Montella, entrambi in top ten, mentre resta più complicato il venerdì di Andrea Locatelli (Yamaha) e Miguel Oliveira, quest’ultimo rallentato anche dalla caduta nelle FP1. Tra gli episodi da segnalare anche il debutto della wildcard olandese Twan Smits, capace di chiudere nelle retrovie ma con buoni riscontri cronometrici, in un contesto che ha già delineato gerarchie piuttosto chiare in vista del resto del weekend.
💨 @nbulega claims another top spot🕐#DutchWorldSBK 🇳🇱 pic.twitter.com/SU741uROhq— WorldSBK (@WorldSBK) April 17, 2026
Risultati Prove libere 1 Superbike Round Assen 2026
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Risultati Prove libere 2 Superbike Round Assen 2026
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