WorldSBK 2026

La Superbike approda nei Paesi Bassi. Gli orari TV su Sky, NOW e TV8

Avatar di Simone Valtieri, il 13/04/26

3 ore fa - Come seguire il round olandese della Superbike? Gli orari tv Sky, NOW e TV8

Nel weekend del 19 aprile il mondiale Superbike fa tappa ad Assen (Paesi Bassi): gli orari TV Sky, NOW e TV8 per non perdere nulla del terzo round WorldSBK 2026

Il Mondiale Superbike 2026 arriva questo weekend al TT Circuit Assen per il terzo round stagionale, su una pista leggendaria conosciuta come la “Cattedrale della Velocità”. Un tracciato tecnico e imprevedibile, dove da sempre si alternano duelli epici e risultati a sorpresa. E vediamo se proprio qui si rimescoleranno le carte o se Nicolò Bulega proseguirà nella sua marcia trionfale dopo la tripletta australiana e quella portoghese. Assen rappresenta un banco di prova fondamentale per capire se le gerarchie viste finora resteranno consolidate o se qualcuno riuscirà a cambiare il corso del campionato.

Bulega dominatore, ma Assen resta un rebus

Il grande protagonista di questo inizio di stagione è senza dubbio il già citato Nicolò Bulega (Ducati Aruba.it Racing), autore di un avvio perfetto con pole e vittorie a raffica. L’italiano arriva in Olanda a punteggio pieno e con la possibilità di allungare ulteriormente la propria striscia vincente, avvicinandosi a record importanti, ma dovrà fare i conti con un passato recente tutt’altro che felice su questa pista. Nel 2025, infatti, una domenica disastrosa gli costò punti pesantissimi nella corsa al titolo, tra problemi tecnici e occasioni sfumate. Tra i rivali più accreditati ci sono Andrea Locatelli (Yamaha Pata Maxus), che proprio qui conquistò la sua prima vittoria nel WorldSBK, e Iker Lecuona (Ducati Aruba.it Racing), in grande forma dopo i podi centrati a Portimao. Attenzione anche a Axel Bassani (Bimota-Kawasaki), terzo in classifica, e a Miguel Oliveira (BMW ROKiT Motorrad WorldSBK Team), reduce da un weekend molto positivo e già vincente ad Assen in carriera.

Esperti di Assen e outsider pronti a stupire

Il tracciato olandese è storicamente favorevole a piloti esperti come Alvaro Bautista (Ducati Barni) e Jonathan Rea (Honda HRC), entrambi plurivincitori su questo circuito e sempre pericolosi quando si tratta di sfruttare esperienza e gestione gara. Rea, ancora una volta in pista al posto dell’infortunato Jake Dixon, rappresenta una variabile importante per il weekend. Tra gli outsider, occhi puntati su Alex Lowes (Bimota-Kawasaki) e Sam Lowes (Ducati Marc VDS), che proprio ad Assen hanno conquistato risultati significativi in carriera. Da monitorare anche Remy Gardner (Yamaha GRT), già a podio in passato su questa pista, e piloti in crescita come Garrett Gerloff (Kawasaki) e Tarran Mackenzie (MGM Racing). Il weekend olandese potrebbe inoltre offrire spazio ai giovani e ai rookie, tra cui Alberto Surra (Motocorsa Racing) e Somkiat Chantra (Honda HRC), chiamati a confermare i progressi mostrati nelle prime gare.

WorldSBK Round Portimao 2026, Nicolò Bulega. Credits: Ducati Aruba.it

ROUND PAESI BASSI IN TV 

Il weekend di Assen seguirà il format classico del WorldSBK, con tre gare distribuite tra sabato e domenica: Gara 1, Superpole Race e Gara 2. Un trittico che spesso regala spettacolo su uno dei circuiti più iconici del calendario, dove i distacchi possono essere minimi e ogni dettaglio fa la differenza. Di seguito trovate la tabella completa con tutti gli orari del weekend, comprese le sessioni di prove, qualifiche e le tre gare, per seguire al meglio il secondo round del Mondiale Superbike 2026.

COME SEGUIRE LA SUPERBIKE IN DIRETTA E IN CHIARO? GLI ORARI TV SU SKY SPORT ARENA, SKY SPORT MOTOGP HD, NOW e TV8

Venerdì 17 aprile
10:20 - FP1 Superbike (SKY, NOW)
11:20 - FP Supersport
15:00 - FP2 Superbike (SKY, NOW)
16:00 - Superpole Supersport

Sabato 18 aprile
09:40 - FP3 Superbike
10:10 - Warm Up Supersport
11:15 - Superpole Superbike (SKY, NOW)
14:00 - Gara-1 Supersport (SKY, NOW)
15:30 - Gara-1 Superbike (SKY, NOW, differita TV8 alle 14:00)

Domenica 19 aprile
09:15 - Warm Up Superbike
09:55 - Warm Up Supersport
11:10 - Superpole Race Superbike (SKY, NOW, differita TV8 alle 13.00)
14:00 - Gara-2 Supersport (SKY, NOW
15:30 - Gara-2 Superbike (SKY, NOW, differita TV8 alle 14:00)

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Pubblicato da Simone Valtieri, 13/04/2026
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