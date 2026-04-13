La Superbike approda nei Paesi Bassi. Gli orari TV su Sky, NOW e TV8

Il Mondiale Superbike 2026 arriva questo weekend al TT Circuit Assen per il terzo round stagionale, su una pista leggendaria conosciuta come la “Cattedrale della Velocità”. Un tracciato tecnico e imprevedibile, dove da sempre si alternano duelli epici e risultati a sorpresa. E vediamo se proprio qui si rimescoleranno le carte o se Nicolò Bulega proseguirà nella sua marcia trionfale dopo la tripletta australiana e quella portoghese. Assen rappresenta un banco di prova fondamentale per capire se le gerarchie viste finora resteranno consolidate o se qualcuno riuscirà a cambiare il corso del campionato.

Bulega dominatore, ma Assen resta un rebus

Il grande protagonista di questo inizio di stagione è senza dubbio il già citato Nicolò Bulega (Ducati Aruba.it Racing), autore di un avvio perfetto con pole e vittorie a raffica. L’italiano arriva in Olanda a punteggio pieno e con la possibilità di allungare ulteriormente la propria striscia vincente, avvicinandosi a record importanti, ma dovrà fare i conti con un passato recente tutt’altro che felice su questa pista. Nel 2025, infatti, una domenica disastrosa gli costò punti pesantissimi nella corsa al titolo, tra problemi tecnici e occasioni sfumate. Tra i rivali più accreditati ci sono Andrea Locatelli (Yamaha Pata Maxus), che proprio qui conquistò la sua prima vittoria nel WorldSBK, e Iker Lecuona (Ducati Aruba.it Racing), in grande forma dopo i podi centrati a Portimao. Attenzione anche a Axel Bassani (Bimota-Kawasaki), terzo in classifica, e a Miguel Oliveira (BMW ROKiT Motorrad WorldSBK Team), reduce da un weekend molto positivo e già vincente ad Assen in carriera.

Esperti di Assen e outsider pronti a stupire

Il tracciato olandese è storicamente favorevole a piloti esperti come Alvaro Bautista (Ducati Barni) e Jonathan Rea (Honda HRC), entrambi plurivincitori su questo circuito e sempre pericolosi quando si tratta di sfruttare esperienza e gestione gara. Rea, ancora una volta in pista al posto dell’infortunato Jake Dixon, rappresenta una variabile importante per il weekend. Tra gli outsider, occhi puntati su Alex Lowes (Bimota-Kawasaki) e Sam Lowes (Ducati Marc VDS), che proprio ad Assen hanno conquistato risultati significativi in carriera. Da monitorare anche Remy Gardner (Yamaha GRT), già a podio in passato su questa pista, e piloti in crescita come Garrett Gerloff (Kawasaki) e Tarran Mackenzie (MGM Racing). Il weekend olandese potrebbe inoltre offrire spazio ai giovani e ai rookie, tra cui Alberto Surra (Motocorsa Racing) e Somkiat Chantra (Honda HRC), chiamati a confermare i progressi mostrati nelle prime gare.

WorldSBK Round Portimao 2026, Nicolò Bulega. Credits: Ducati Aruba.it

ROUND PAESI BASSI IN TV

Il weekend di Assen seguirà il format classico del WorldSBK, con tre gare distribuite tra sabato e domenica: Gara 1, Superpole Race e Gara 2. Un trittico che spesso regala spettacolo su uno dei circuiti più iconici del calendario, dove i distacchi possono essere minimi e ogni dettaglio fa la differenza. Di seguito trovate la tabella completa con tutti gli orari del weekend, comprese le sessioni di prove, qualifiche e le tre gare, per seguire al meglio il secondo round del Mondiale Superbike 2026.

COME SEGUIRE LA SUPERBIKE IN DIRETTA E IN CHIARO? GLI ORARI TV SU SKY SPORT ARENA, SKY SPORT MOTOGP HD, NOW e TV8

Venerdì 17 aprile

10:20 - FP1 Superbike (SKY, NOW)

11:20 - FP Supersport

15:00 - FP2 Superbike (SKY, NOW)

16:00 - Superpole Supersport Sabato 18 aprile

09:40 - FP3 Superbike

10:10 - Warm Up Supersport

11:15 - Superpole Superbike (SKY, NOW)

14:00 - Gara-1 Supersport (SKY, NOW)

15:30 - Gara-1 Superbike (SKY, NOW, differita TV8 alle 14:00) Domenica 19 aprile

09:15 - Warm Up Superbike

09:55 - Warm Up Supersport

11:10 - Superpole Race Superbike (SKY, NOW, differita TV8 alle 13.00)

14:00 - Gara-2 Supersport (SKY, NOW

15:30 - Gara-2 Superbike (SKY, NOW, differita TV8 alle 14:00)

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Pubblicato da Simone Valtieri, 13/04/2026