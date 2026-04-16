Superbike, GP Olanda: Ducati ad Assen con Bulega leader e Lecuona all’inseguimento

Il Mondiale Superbike 2026 riparte dal GP Olanda, in scena sullo storico TT Circuit di Assen, con il team Aruba.it Racing – Ducati chiamato a confermare quanto di buono mostrato a Portimão. La squadra italiana si presenta al terzo round della stagione con Nicolò Bulega leader del mondiale e Iker Lecuona secondo, al termine di un weekend perfetto in Portogallo.

Ducati riparte dal dominio di Portimão

Ad Assen l’obiettivo è dare continuità a un avvio di stagione che ha già segnato un solco importante rispetto agli avversati. A Portimão, infatti, Bulega e Lecuona hanno firmato uno storico en plein, centrando quattro doppiette tra qualifiche, Sprint e gare.

Dominatore già del weekend d'apertura a Phillip Island, Bulega guida la classifica generale con 124 punti, forte di un vantaggio consistente sul compagno di squadra, mentre Lecuona dovrà anche difendere la seconda posizione dall’attacco degli inseguitori, guidati da Axel Bassani che lo insegue a otto lunghezze. Il tracciato olandese rappresenta però un banco di prova diverso, dove equilibrio e costanza possono fare la differenza.

Bulega e Lecuona tra fiducia e realismo

In vista del fine settimana olandese, Nicolò Bulega mantiene un approccio lucido nonostante i risultati finqui entusiasmanti: “Non posso nascondere che sia un inizio di stagione veramente positivo. I risultati sono significativi, ma la cosa più importante è il feeling che ho avuto con la mia Ducati Panigale V4R. La classifica? Siamo soltanto al terzo round, quindi ha poco senso guardare ai numeri. Lo scorso anno abbiamo avuto sfortuna, ma eravamo comunque veloci. Dobbiamo ripartire da questo”.

Round Portimao 2026, Nicolò Bulega (Ducati). Credits: WorldSBK.com

Sulla stessa linea Iker Lecuona, che punta sulla crescita costante senza fissare obiettivi immediati: “Mi piace molto questa pista, dove in passato ho ottenuto anche buoni risultati. La cosa importante, però, è rimanere con i piedi in terra. Il fatto di aver ottenuto il secondo posto tre volte a Portimão non cambia il nostro piano: crescere sessione dopo sessione, aumentando il feeling con la moto. Non mi pongo quindi nessun obiettivo per Assen, se non quello di migliorare ulteriormente le nostre prestazioni”.

Il GP Olanda arriva in una fase già significativa del campionato: la Ducati ha fin qui mostrato una superiorità netta, ma il TT Circuit di Assen potrebbe rimescolare le carte.

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Pubblicato da Luca Manacorda, 16/04/2026