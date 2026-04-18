SBK Assen: Bulega si prende la superpole di Assen... poi cade!

Nicolò Bulega e la Ducati continuano a dominare il weekend di Assen, conquistando una pole position straordinaria con tanto di giro record al termine di una Superpole intensa e spettacolare. Il pilota emiliano si conferma ancora una volta il riferimento assoluto sul giro secco, fermando il cronometro sull’1’32.144 dopo aver già dettato il passo nel primo run. Una sessione costruita con autorità, in cui Bulega ha risposto colpo su colpo al compagno di squadra Iker Lecuona, capace di migliorarsi fino all’1’32.567 prima dell’ultimo assalto del leader del Mondiale. A completare una prima fila tutta Ducati è Sam Lowes, autore di un ottimo giro che gli vale la seconda posizione. Il finale, però, aggiunge un elemento di tensione: Bulega cade in curva 1 mentre sta ancora spingendo, chiudendo così una sessione dominata ma con un piccolo campanello d’allarme in vista della gara. Nonostante questo, i numeri restano notevoli: quarta pole consecutiva e sensazione di totale controllo sul giro secco.
Yet another NEW lap record💥🔥— WorldSBK (@WorldSBK) April 18, 2026
This time @nbulega is the one moving to the top pf the standings at the moment💥#DutchWorldSBK 🇳🇱 pic.twitter.com/avDupo3DAs
Bene Petrucci, Chantra infortunato nelle FP3 e di nuovo out
Alle spalle del terzetto Ducati si apre una seconda fila molto compatta, con Danilo Petrucci (BMW) quarto nonostante un distacco più marcato dal vertice, seguito da un brillante Xavi Vierge (Yamaha) che eguaglia la sua miglior prestazione in Superpole. Completa la top six Alex Lowes (Bimota), confermando la competitività della moto italiana anche sul giro singolo. Più indietro Alvaro Bautista (Ducati), settimo, chiamato a una rimonta dalla terza fila insieme a Andrea Locatelli (Yamaha) e Lorenzo Baldassarri (Ducati), mentre chiude la top ten Remy Gardner (Yamaha). Da segnalare anche l’assenza di Somkiat Chantra (Honda), costretto a dare forfait per il resto del weekenddopo la caduta nelle FP3 che gli ha provocato diverse contusioni, con i medici che lo hanno dichiarato unfit. L'appuntamento con Gara-1 è per le 15.30.
🤯 @nbulega has gone down once the Superpole session came to an end💥— WorldSBK (@WorldSBK) April 18, 2026
Rider #11 up and OK🙌#DutchWorldSBK 🇳🇱 pic.twitter.com/HCPGAYXs8K
Risultati Superpole Superbike Round Assen 2026
Superpole session results🏁— WorldSBK (@WorldSBK) April 18, 2026
1⃣ @nbulega
2⃣ @SamLowes_22
3⃣ @LecuonaIker#DutchWorldSBK 🇳🇱 pic.twitter.com/rNfHBCwlOc