SBK Assen: Bulega si prende la superpole di Assen... poi cade!

Nicolò Bulega e la Ducati continuano a dominare il weekend di Assen, conquistando una pole position straordinaria con tanto di giro record al termine di una Superpole intensa e spettacolare. Il pilota emiliano si conferma ancora una volta il riferimento assoluto sul giro secco, fermando il cronometro sull’1’32.144 dopo aver già dettato il passo nel primo run. Una sessione costruita con autorità, in cui Bulega ha risposto colpo su colpo al compagno di squadra Iker Lecuona, capace di migliorarsi fino all’1’32.567 prima dell’ultimo assalto del leader del Mondiale. A completare una prima fila tutta Ducati è Sam Lowes, autore di un ottimo giro che gli vale la seconda posizione. Il finale, però, aggiunge un elemento di tensione: Bulega cade in curva 1 mentre sta ancora spingendo, chiudendo così una sessione dominata ma con un piccolo campanello d’allarme in vista della gara. Nonostante questo, i numeri restano notevoli: quarta pole consecutiva e sensazione di totale controllo sul giro secco.

Yet another NEW lap record💥🔥



This time @nbulega is the one moving to the top pf the standings at the moment💥#DutchWorldSBK 🇳🇱 pic.twitter.com/avDupo3DAs — WorldSBK (@WorldSBK) April 18, 2026

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