SBK Assen: Bulega fa 13! Vince anche gara-2 ed è nella storia della Superbike

Nicolò Bulega nella storia della Superbike! Il pilota di Montecchio Emilia fa tripletta di vittorie anche ad Assen, dopo aver dominato a Phillip Island e a Portimao, e con 9 vittorie su 9 è ampiamente in testa alla classifica del mondiale. Ma non è questo il punto, con una gara ''Toprakkiana'', l'alfiere della Ducati ufficiale siglata Aruba.it lascia sfogare nei primi giri Sam Lowes e il compagno Iker Lecuona, partiti meglio, poi li sorpassa e si rimette davanti, restando imprendibile per tutta la gara! Proprio come faceva Razgatlioglu, ora è Bulega la superstar della categoria, e conteggiando anche le 4 vittorie ottenute nelle ultime 4 uscite dello scorso anno, fanno 13, record assoluto eguagliato, come lui solo Razgatlioglu (due volte, nel 2024 e nel 2025). Tripudio italiano con una Panigale V4R a lunghi tratti dominante. A metà gara-2 sul TT-Assen erano sei le Ducati ai primi sei posti, tali sono rimaste fino al traguardo: un dominio schiacciante.

🔥 @nbulega remains unbeaten in 2026👏



And it's the same podium as in Race 1 and Superpole Race, with @LecuonaIker in 🥈 and @SamLowes_22 in🥉#DutchWorldSBK 🇳🇱 pic.twitter.com/7DGJJy2QaV — WorldSBK (@WorldSBK) April 19, 2026

Sei Ducati, poi Vierge. Petrucci soltanto nono, dietro a Locatelli

Alle spalle di Nicolò, solito podio di questo weekend, completato da Iker Lecuona e Sam Lowes, quest'ultimo scattato meglio di tutti al via e primo nei primi giri di gara. Poi, come detto, altri tre ducatisti: Alvaro Bautista, Yari Montella e Lorenzo Baldassarri! Il primo in sella a una moto non uscita dalle fabbriche do Borgo Panigale è stato Xavi Vierge, staccatissimo dai primi sei (a 4,5 secondi dal sesto, a 17'' dal vincitore) e settimo con la sua Yamaha, davanti al compagno Andrea Locatelli e alla BMW di un Danilo Petrucci sottotono per tutto il weekend. Decimo posto per Terren Mackenzie (Ducati), poi vano a punti anche Alex Lowes, calato nella seconda parte di gara con la sua Bimota, Miguel Oliveira (BMW), Axel Bassani (Bimota), Remy Gardner (Yamaha) e Stefano Manzi (Yamaha), arrivati questi ultimi tre in un battito di ciglia. Niente punti a questo giro per Alberto Surra (17°), Garrett Gerloff (18°) e Jonathan Rea, miseramente 19° qui con una Honda inguidabile, lui che sulla pista olandese ha trionfato ben 17 volte in carriera: una tristezza. In classifica comanda ovviamente Nicolò Bulegacon 186 punti e 69 di vantaggio sul compagno Iker Lecuona. In terza piazza Sam Lowes, staccato di oltre 100 punti.

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Pubblicato da Simone Valtieri, 19/04/2026