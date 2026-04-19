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SBK Assen: Bulega fa sua anche la Superpole Race. Sono 12 vittorie di fila!

Avatar di Simone Valtieri, il 19/04/26

1 ora fa - Nicolò Bulega lascia le briciole agli avversari anche nella Superpole Race

Nicolò Bulega lascia le briciole agli avversari anche nella Superpole Race. Questo pomeriggio può entrare nella storia delle derivate di serie

Proprio non ce n'è per nessuno: 8 gare e 8 vittorie da inizio anno, 12 considerando anche le ultime 4 della scorsa stagione, Nicolò Bulega si porta a un successo dal record assoluto in Superbike, che appartiene al suo vecchio rivale Toprak Razgatlioglu (riuscitoci per ben due volte tra 2024 e 2025). La classe regina delle derivate di serie è monologo italiano con la Ducati che piazza anche oggi tre moto sul podio, visto che alle spalle del centauro emiliano ci sono, come ieri, il suo compagno Iker Lecuona e Sam Lowes. Quarto, ancora una volta, Alvaro Bautista, che incomincia a ingranare in seno al team Barni Racing. Quinto posto per la Bimota di Alex Lowes, mentre Xavi Vierge (Yamaha) beffa all'ultima curva Danilo Petrucci (BMW) e Yari Montella (Ducati), con il ternano che salva la settima piazza per appena un millesimo. Chiudono la top ten le due Yamaha di Andrea Locatelli e Remy Gardner, ma solo quella del ''Loka'' prende un punticino, visto che si tratta di Superpole Race. Da segnalare l'11° posto (deludente) di Miguel Oliveira con la BMW) e le posizioni degli altri italiani: 12° Alberto Surra (Ducati), 13° Lorenzo Baldassarri (Ducati), 16° Stefano Manzi (Yamaha) e 18° (solamente) Axel Bassani (Bimota) e 19° Mattia Rato (Yamaha). Si torna in pista nel pomeriggio alle 15.30 per Gara-2 con Bulega che avrà l'occasione di entrare ancor di più nella storia della Superbike. In classifica l'italiano allunga di altri tre punticini sul compagno Lecuona e si porta a +64.

Risultati Superpole Race Superbike Round Assen 2026

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Pubblicato da Simone Valtieri, 19/04/2026
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