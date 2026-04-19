SBK Assen: Bulega fa sua anche la Superpole Race. Sono 12 vittorie di fila!

Proprio non ce n'è per nessuno: 8 gare e 8 vittorie da inizio anno, 12 considerando anche le ultime 4 della scorsa stagione, Nicolò Bulega si porta a un successo dal record assoluto in Superbike, che appartiene al suo vecchio rivale Toprak Razgatlioglu (riuscitoci per ben due volte tra 2024 e 2025). La classe regina delle derivate di serie è monologo italiano con la Ducati che piazza anche oggi tre moto sul podio, visto che alle spalle del centauro emiliano ci sono, come ieri, il suo compagno Iker Lecuona e Sam Lowes. Quarto, ancora una volta, Alvaro Bautista, che incomincia a ingranare in seno al team Barni Racing. Quinto posto per la Bimota di Alex Lowes, mentre Xavi Vierge (Yamaha) beffa all'ultima curva Danilo Petrucci (BMW) e Yari Montella (Ducati), con il ternano che salva la settima piazza per appena un millesimo. Chiudono la top ten le due Yamaha di Andrea Locatelli e Remy Gardner, ma solo quella del ''Loka'' prende un punticino, visto che si tratta di Superpole Race. Da segnalare l'11° posto (deludente) di Miguel Oliveira con la BMW) e le posizioni degli altri italiani: 12° Alberto Surra (Ducati), 13° Lorenzo Baldassarri (Ducati), 16° Stefano Manzi (Yamaha) e 18° (solamente) Axel Bassani (Bimota) e 19° Mattia Rato (Yamaha). Si torna in pista nel pomeriggio alle 15.30 per Gara-2 con Bulega che avrà l'occasione di entrare ancor di più nella storia della Superbike. In classifica l'italiano allunga di altri tre punticini sul compagno Lecuona e si porta a +64.

Risultati Superpole Race Superbike Round Assen 2026

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Pubblicato da Simone Valtieri, 19/04/2026