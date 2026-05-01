SBK Balaton Park: Lecuona davanti a Bulega nel venerdì ungherese

Iker Lecuona e la Ducati iniziano con il piede giusto il weekend ungherese, chiudendo al comando la FP1 del Balaton Park Circuit al termine di una sessione decisa negli ultimissimi minuti. Il pilota spagnolo trova il giro buono proprio allo scadere, fermando il cronometro sull’1’39.454 e beffando il compagno di squadra Nicolò Bulega , staccato di 243 millesimi dopo essere stato a lungo al comando. Alle loro spalle si conferma il grande momento Ducati, con Sam Lowes terzo e unico insieme ai primi due a scendere sotto il muro dell’1’40. Più staccati ma comunque competitivi anche Lorenzo Baldassarri , quarto dopo un lavoro mirato sul bilanciamento della sua Panigale, e Alex Lowes (Bimota) , quinto davanti a Garrett Gerloff (Kawasaki) . Nella top ten trovano spazio anche Miguel Oliveira (BMW) , Yari Montella , Tarran Mackenzie e Xavi Vierge (Yamaha) , in una sessione che ha già delineato una Ducati molto solida e costante su un tracciato ancora in evoluzione

Il copione si ripete anche nel pomeriggio, con Iker Lecuona capace di chiudere davanti a tutti anche la FP2, confermandosi il riferimento della giornata. Lo spagnolo abbassa ulteriormente il limite con un 1’39.860, precedendo ancora una volta Bulega, staccato di poco più di un decimo, mentre Sam Lowes completa una nuova tripletta Ducati. La casa di Borgo Panigale domina la scena, piazzando addirittura sei moto nelle prime sei posizioni grazie anche a Baldassarri, Alberto Surra e Yari Montella, a testimonianza di un livello medio altissimo su questo tracciato. Alle loro spalle si inseriscono Alvaro Bautista e Alex Lowes (Bimota), con Miguel Oliveira (BMW) e Axel Bassani (Bimota) a chiudere la top ten. Più indietro le Yamaha, con Andrea Locatelli solo 13° e Stefano Manzi fuori dai primi quindici, mentre giornata complicata anche per Danilo Petrucci (BMW), 15°. Un venerdì che parla chiarissimo: Ducati detta il passo e Lecuona si candida come primo rivale di Bulega, in attesa delle qualifiche e delle gare che inizieranno a dare un peso reale ai valori visti in pista.

Risultati Prove libere 1 Superbike Round Balaton Park 2026