WorldSBK 2026

SBK Balaton Park: Bulega fa 14! È record di successi consecutivi in Superbike

Avatar di Simone Valtieri, il 02/05/26

1 ora fa - Nicolò Bulega domina gara-1 al Balaton Park e conquista il 14° trionfo consecutivo in Superbike

Bulega domina gara-1 al Balaton Park e conquista il 14° trionfo consecutivo in Superbike: battuto il vecchio record di Razgatlioglu, che due volte si fermò a 13

Non finisce più. La striscia di successi consecutivi di Nicolò Bulega su Ducati in Superbike si estende ancora, raggiungendo il record assoluto di 14 vittorie di fila considerando le ultime 4 gare del 2025 e le prime 10 di questo 2026 nel quale il pilota emiliano sta dominando ogni sessione che conta. Anche al Balaton Park, dove sembrava in difficoltà, sempre dietro al compagno Iker Lecuona nelle tre sessioni di prove libere, Nicolò ha piazzato la zampata per la superpole rifilando a tutti distacchi importanti, compreso proprio lo spagnolo, che non è riuscito a trovare un giro buono e si è dovuto accontentare della quinta casella di partenza, poi diventata ottava per una penalità raccolta durante le qualifiche. E così, nella gara-1 odierna, dopo una gran partenza, Bulega è rimasto in testa nei primi giri, allungando sul gruppo mentre Lecuona si affannava a rimontare a suon di sorpassi, dopo essere scivolato ancor più indietro. Completata la sua rimonta, l'iberico aveva più di 4 secondi da recuperare sul compagno: troppo. E così arriva il 14° successo per Bulega e un'altra piazza d'onore per Lecuona, mentre sul terzo gradino del podio è salito Miguel Oliveira con la BMW.

Bravo Montella! Baldassarri, che peccato

Ottimo quarto posto per Yari Montella (Ducati), che si è fatto beffare da Oliveira nelle prime fasi, quando cercava di privare del podio un ottimo Alberto Surra, scattato magnificamente ma poi arretrato fino all'ottava posizione. Quinta piazza per il veterano Alvaro Bautista (Ducati), in rimonta, davanti ad Alex Lowes (Bimota) e Andrea Locatelli (Yamaha). Chiudono la topt en Sam Lowes (Ducati) e Xavi Vierge (Yamaha), mentre Petrucci (acciaccato), Mackanzie, Gerloff, Bridewell e Manzi raccolgono punticini. Esce dalla zona punti all'ultimo giro Axel Bassani, autore di una pericolosa ma spettacolare escursione sulla ghiaia con la sua Bimota, mentre Lorenzo Baldassarri - che scattava in seconda posizione - è caduto nelle primissime fasi di gara.

Risultati Gara-1 Superbike Round Balaton Park 2026

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Pubblicato da Simone Valtieri, 02/05/2026
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