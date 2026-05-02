SBK Balaton Park: Bulega fa 14! È record di successi consecutivi in Superbike

Non finisce più. La striscia di successi consecutivi di Nicolò Bulega su Ducati in Superbike si estende ancora, raggiungendo il record assoluto di 14 vittorie di fila considerando le ultime 4 gare del 2025 e le prime 10 di questo 2026 nel quale il pilota emiliano sta dominando ogni sessione che conta. Anche al Balaton Park, dove sembrava in difficoltà, sempre dietro al compagno Iker Lecuona nelle tre sessioni di prove libere, Nicolò ha piazzato la zampata per la superpole rifilando a tutti distacchi importanti, compreso proprio lo spagnolo, che non è riuscito a trovare un giro buono e si è dovuto accontentare della quinta casella di partenza, poi diventata ottava per una penalità raccolta durante le qualifiche. E così, nella gara-1 odierna, dopo una gran partenza, Bulega è rimasto in testa nei primi giri, allungando sul gruppo mentre Lecuona si affannava a rimontare a suon di sorpassi, dopo essere scivolato ancor più indietro. Completata la sua rimonta, l'iberico aveva più di 4 secondi da recuperare sul compagno: troppo. E così arriva il 14° successo per Bulega e un'altra piazza d'onore per Lecuona, mentre sul terzo gradino del podio è salito Miguel Oliveira con la BMW.

💨 @nbulega is still up in front, but #11's being followed by Alberto Surra and Yari Montella😮🔥#HungarianWorldSBK 🇭🇺 pic.twitter.com/FZhTQElrXZ — WorldSBK (@WorldSBK) May 2, 2026

Bravo Montella! Baldassarri, che peccato