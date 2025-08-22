MotoGP Ungheria 2025, le pagelle del Balaton Park

Le pagelle del Gran Premio d'Ungheria al Balaton Park: Marquez sempre imprendibile, Acosta sta crescendo, Bezzecchi getta il cuore oltre la soft al posteriore. Si rivede Martin, bravo Marini, un po' meno Morbidelli. Bagnaia in crescita (ma non basta). Alex Marquez e Aldeguer bocciati! Di seguito tutte le valutazioni dei 20 piloti che hanno vivacizzato il GP d'Ungheria!

MARC MARQUEZ - VOTO 10 - Vince ovunque, comunque e quandunque. Non è battibile, fa una classe a parte. Oggi dopo la partenza un piccolo errorino, a cui rimedia con due grandi sorpassi e il solito trionfo.

PEDRO ACOSTA - VOTO 9 - Chi batterà Marquez? Il suo nome è tra i più papabili, sta diventando sempre più costante, intelligente e veloce. Oggi gran bella gara senza errori in rimonta, piazza d'onore meritata.

MARCO BEZZECCHI - VOTO 8 - La sensazione è che abbia fatto imassimo dei massimi. Ha messo la Soft perché con la Media perdeva in inserimento. Sarebbe durata di più, ma magari sarebbe caduto! Bene così

JORGE MARTIN - VOTO 8 - Dopo aver intuito le possibilità della sua moto, oggi è riuscito per la prima volta a metterle a frutto. Sta crescendo molto e nel finale di stagione ci farà divertire un bel po'. Bentornato!

LUCA MARINI - VOTO 8 - Un'altra eccellente partenza dopo la sprint di ieri, sembrava destinato a crollare dopo i primi giri, invece ha tenuto e, anzi, si è anche ripreso la top 5 sull'amico Franky! Non lo sottovalutate.

FRANCO MORBIDELLI - VOTO 7 - Lui sì, dopo il via, un po' è calato di pari passo con la sua Soft al posteriore. Qualche errorino qua e là ma, tutto sommato, un weekend positivo dopo il podio di ieri. Bene.

FRANCESCO BAGNAIA - VOTO 5,5 - Non riconoscere i suoi tentativi e le cose buone fatte oggi (ottima partenza, buon ritmo), sarebbe ingeneroso. Ma siamo alla 14° gara e ancora cerca del bandolo della matassa.

FERMIN ALDEGUER - VOTO 4 - Passo indietro dopo la bellissima gara in Austria. Stava facendo bene anche qui al Balaton Park, ma a un certo punto perde il posteriore e sfuma la possibilità di un altro podio.

ENEA BASTIANINI - VOTO 4 - Dopo la sfortuna di ieri, oggi cade ma è fortunato che nessuno lo centri. Serve una riflessione sulla sicurezza in pista. Anche a Enea serve riflettere, ha sprecato due ottime possibilità.

ALEX MARQUEZ - VOTO 4 - Fortuna per lui che di punti ne ha fatti tanti nella prima parte di stagione, perché dopo l'infortuni sembra aver perso la via giusta. Oggi cade e si rimette in pista, arrivando solo 14°.

I voti degli altri

BRAD BINDER - VOTO 6 - Né carne nè pesce, alla fine è sì la seconda KTM ma benstaccato da Acosta.

POL ESPARGARO - VOTO 7 - Lui e Aleix sono i test rider più concreti! Bravo a tenere dietro Bagnaia!

FABIO QUARTARARO - VOTO 6 - Dopo un buon avvio, sconta la penalità e si plafona a fondo top 10.

AI OGURA - VOTO 6,5 - Partiva ultimo, non ha fatto errori e ha sfiorato la top 10! Un passettino in avanti.

MIGUEL OLIVEIRA - VOTO 6 - Non arriva tanto lontano da Quartararo, il riferimento per gli yamahisti.

ALEX RINS - VOTO 5,5 - Porta a casa due punti (grazie agli altri) ma incassa 8 secondi dal compagno...

FABIO DI GIANNANTONIO - VOTO 6 - Gara rovinata dal problema tecnico al via. Poco di più da fare.

RAUL FERNANDEZ - VOTO 4 - Cade insieme a Mir ma senza che i due si tocchino. Riparte e poi si ritira.

JOAN MIR - VOTO 4 - Torna il copione già visto troppe volte. L'aggravante è che oggi poteva fare bene.

JACK MILLER - VOTO 4 - Cade due volte (okay, la seconda è solo sfortuna), ma ha poco di cui sorridere.

JOHANN ZARCO - VOTO 4 - Era fuori dalla top ten su una pista Honad, quando cade e distrugge la moto.

Somkiat Chantra e Maverick Vinales non partecipano alla gara perché infortunati

